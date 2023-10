In einem teils hitzigen Wahlkampf balgen sich drei grosse Parteien um den Ausserrhoder Nationalratssitz.

Seit acht Jahren ist David Zuberbühler (SVP) Nationalrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Der 44-Jährige stellt sich zur Wiederwahl – und wird von der Mitte und der FDP herausgefordert.

Die Mitte will mit ihrer Kantonalpräsidentin und Kantonsrätin Claudia Frischknecht in den Nationalrat. Die FDP will den einzigen Ausserrhoder Nationalratssitz mit dem Unternehmer Matthias Tischhauser holen.

Die Kandidierenden für den Ausserrhoder Nationalratssitz

1 / 3 Legende: Der Bisherige: David Zuberbühler. Keystone/Anthony Anex 2 / 3 Legende: Der Angriffige: Matthias Tischhauser. ZVG 3 / 3 Legende: Die Aussenseiterin: Claudia Frischknecht. Keystone

Der SVP-Mann und Unternehmer Zuberbühler ist nicht unumstritten als Ausserrhoder Nationalrat. Im Wahlkampf musste der 44-Jährige für seinen Leistungsausweis in Bern Kritik einstecken, für seine Haltung in Klimafragen oder auch für das Fernbleiben an Wahlpodien.

Audio Aus dem Archiv: Zuberbühler will SVP-Nationalratssitz verteidigen 07:11 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 19.09.2023. Bild: Keystone / Peter Schneider abspielen. Laufzeit 7 Minuten 11 Sekunden.

Auf der Herausforderer-Seite zeigte sich FDP-Kandidat Tischhauser angriffig. Seine Spitzen richteten sich direkt gegen den Bisherigen. Seine direkte Art polarisiert. Oft war es eine Debatte über Form und Stil statt über Inhalte.

Als mögliche Spielverderberin gilt Mitte-Kandidatin Frischknecht. Sie könnte vom Hahnenkampf ihrer Kontrahenten profitieren.