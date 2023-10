Seit acht Jahren ist David Zuberbühler (SVP) Nationalrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Und er wird es vier weitere Jahre bleiben. Der 44-Jährige setzte sich am Ende eines harten Wahlkampfs überraschend deutlich gegen Matthias Tischhauser (FDP) durch.

SVP-Mann Zuberbühler war keineswegs unumstritten. Im Wahlkampf musste der Unternehmer für seinen Leistungsausweis in Bern Kritik einstecken, für seine Haltung in Klimafragen oder auch für das Fernbleiben an Wahlpodien.

Tischhausers direkte Art polarisierte

Auf der Herausforderer-Seite zeigte sich FDP-Kandidat Tischhauser angriffig. Seine Spitzen richteten sich direkt gegen den Bisherigen. Seine direkte Art polarisierte. Oft war es eine Debatte über Form und Stil statt über Inhalte.

1 / 3 Legende: Wiedergewählt: David Zuberbühler. Keystone/Anthony Anex 2 / 3 Legende: Der Unterlegene: Matthias Tischhauser. ZVG 3 / 3 Legende: Ohne Chance: Claudia Frischknecht. Keystone

Am Ende blieb dieser angriffige Stil erfolglos. Tischhauser und die FDP müssen eine Niederlage einstecken. Besonders hart: In seiner Heimatgemeinde Gais holte Tischhauser nur eine einzige Stimme mehr als sein SVP-Kontrahent Zuberbühler.

Die Mitte wollte mit ihrer Kantonalpräsidentin und Kantonsrätin Claudia Frischknecht in den Nationalrat, nach der Wahl zeigt sich aber: Frischknechts Kandidatur war chancenlos. Sie holte vor allem in ihrer Heimatgemeinde Herisau, der grössten des Kantons, viele Stimmen. Was ebenfalls für eine deutliche Wiederwahl Zuberbühlers sorgte.