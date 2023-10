Der Kontrast hätte nicht grösser sein können: Während sich Maya Graf über ihren klaren Sieg bei der Wiederwahl in den Ständerat freut, muss ihre Parteikollegin Florence Brenzikofer beim Nationalrat bis in den Abend um eine Wiederwahl zittern. Erst als nach 18 Uhr alle Gemeinden ausgezählt sind, steht fest: Brenzikofer ist trotz des schlechten Abschneidens ihrer Kantonalpartei wiedergewählt.

Legende: Nach den bangen Stunden, die grosse Erleichterung: Florence Brenzikofer verteidigt ihren Sitz – und feiert mit Parteikollegin Maya Graf. SRF

Der Grund für das schlechte Resultat der Baselbieter Grünen dürfte ausgerechnet bei Maya Graf zu finden sein. Graf hat sich im Gegensatz zu den Wahlen vor vier Jahren voll auf den Ständeratswahlkampf fokussiert und auf einen Listenplatz beim Nationalrat verzichtet.

Das Zugpferd Graf fehlte und Brenzikofer konnte diese Lücke offensichtlich nicht ausfüllen. Ausserdem fehlten auch andere prominente Namen auf der Liste. Nicht nur das: Im Frühling kam es bei der Nomination zum grossen Knall. Die Partei entschied, Laura Grazioli nicht auf die Nationalratsliste zu nehmen. Dies, nachdem Grazioli vor Corona noch als Hoffnungsträgerin der Partei gegolten hatte, dann jedoch durch ihre impfkritische Haltung in der eigenen Partei in Ungnade fiel.

Grünen zitterten, SVP träumte von drittem Sitz

Zu alldem kommt, dass die Grünen wie in anderen Kantonen auch im Baselbiet nicht mehr auf der «Grünen Welle» vor vier Jahren surfen konnten. 2019 waren die Baselbieter Grünen noch die grossen Wahlsieger. Statt der Angst vor dem Klimawandel dominierte in den letzten Monaten nun jedoch die Angst vor Krieg, Zuwanderung und Kaufkraftverlust. Davon profitierte auf der anderen Seite die SVP, die am Nachmittag zeitweise sogar von einem dritten Sitz träumen konnte.

Wer folgt auf Maya Graf?

Am Ende war es dann die Listenpartnerin SP, welche den Grünen zum Sitz verhalf, und so bleibt bei der Sitzverteilung im Kanton Baselland alles beim Alten. Die Erleichterung und der Jubel waren bei der Verkündigung der Schlussresultate gross.

Die Grünen müssen nach dieser deutlichen Wahlschlappe wohl dennoch personell über die Bücher. Denn in vier Jahren dürfte Zugpferd Maya Graf nicht mehr zu den Wahlen antreten.