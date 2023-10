Im Baselbiet treten sämtliche Bisherige wieder zur Wahl an: Thomas de Courten und Sandra Sollberger (beide SVP), Daniela Schneeberger (FDP), Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte), Florence Brenzikofer (Grüne) sowie Eric Nussbaumer und Samira Marti (beide SP). Und eigentlich müssten sich die sieben amtierenden Nationalräte und Nationalrätinnen keine allzu grossen Sorgen vor dem Wahltag machen.

Legende: Eric Nussbaumer (SP) Im Gespräch mit Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte) Keystone/Peter Klaunzer

Denn in der Regel sitzen Kandidierende, die sich zur Wiederwahl stellen, fest im Sattel, ausser sie sorgen für gröbere Fehltritte in ihrer Amtszeit. Dies ist im Baselbiet jedoch nicht der Fall. So ist denn auch in diesem Jahr nicht mit Veränderungen zu rechnen.

Audio Aus dem Archiv: Muss SP-Nationalrätin Samira Marti um ihren Sitz zittern? 07:53 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 04.10.2023. Bild: Keystone/Georgios Kefalas abspielen. Laufzeit 7 Minuten 53 Sekunden.

Einzig die GLP könnte für eine Überraschung sorgen. Die Grünliberalen dürfen sich Hoffnungen auf ihren ersten Nationalratssitz machen. Dies, nachdem die Partei bei den kantonalen Wahlen im Frühling 2023 am meisten von allen zulegen konnte.

Audio Aus dem Archiv: Kampf um Mittesitz zwischen Mitte, GLP und EVP 08:14 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 25.09.2023. Bild: SRF / Benedikt Erni abspielen. Laufzeit 8 Minuten 14 Sekunden.

Möglich ist, dass die GLP den Sitz ausgerechnet der Bündnis-Partnerin «Mitte» wegschnappen könnte und Elisabeth Schneider-Schneiter über die Klinge springen muss.