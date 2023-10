Grün-Rotes Duell um Ständeratssitz in Neuenburg

Bei den Wahlen vom 22. Oktober kommt es in Neuenburg zu einem Duell zwischen den Grünen und der SP um den linken Sitz im Ständerat.

Dreizehn Kandidierende, darunter fünf Frauen, bewerben sich um einen der beiden Neuenburger Sitze im Ständerat.

Die beiden bisherigen Amtsinhaber Philippe Bauer (FDP) und Céline Vara (Grüne) treten erneut an.

Da die Wahl in den Ständerat im Kanton Neuenburg nach dem Proporzverfahren erfolgt, ist die FDP sicher, ihren Sitz zu behalten. Bauer dürfte von seiner Mitbewerberin Pascale Leutwiler, die erst kürzlich für die FDP in den Grossen Rat eingezogen ist, nichts zu befürchten haben.

SP will Sitz zurückerobern

Ein Duell auf der linken Seite zeichnet sich mit der Kandidatur des sozialdemokratischen Nationalrats Baptiste Hurni ab. Das Zweierticket der SP wird komplettiert durch Théo Huguenin-Elie, Gemeinderat (Exekutive) von La Chaux-de-Fonds. Die SP möchte den Sitz zurückerobern, den sie vor vier Jahren an die Grünen verloren hatte.

Bei den Grünen tritt die in Cressier wohnhafte, amtierende Ständerätin Vara an, um ihren Sitz zu verteidigen. Sie zieht zusammen mit ihrem Parteikollegen Fabien Fivaz aus La Chaux-de-Fonds in den Wahlkampf, der zudem für den Nationalrat kandidiert.

Die grüne Welle scheint zwar abzuebben, doch Vara könnte vom Fraueneffekt profitieren, da die SP ein reines Männerticket aufgestellt hat. Möglich wäre aber auch, dass die Grünen ihren Sitz behalten, Fivaz jedoch auf besonders viele Stimmen aus dem Neuenburger Jura kommt und so an Vara vorbeizieht.

Legende: 13 Kandidierende wollen im Kanton Neuenburg in den Ständerat. Symbolbild/KEYSTONE/Laurent Merlet

In diesem Fall hätte Clarence Chollet die besten Chancen, den Sitz von Fivaz im Nationalrat zu erobern. Wenn Hurni in den Ständerat gewählt würde, könnte die Präsidentin des Grossen Rates, Martine Docourt, in die grosse Kammer nachrücken.