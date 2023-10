Die SVP-Politikerin Monika Rüegger ist die einzige Obwaldner Nationalrätin. Nach vier Jahren in Bern erhält sie Konkurrenz von der FDP.

Politisch kaum Unterschiede

Monika Rüegger hat sich schweizweit einen Namen gemacht als prominente SVP-Stimme. Während der Coronapandemie lancierte die 55-Jährige «Beizen für Büezer» und trat im Abstimmungskampf als pointierte Gegnerin des Klimaschutzgesetzes auf.

1 / 4 Legende: Die aktuelle Vertretung: Die 55-jährige Monika Rüegger aus Engelberg. Sie wurde 2019 als erste Frau aus Obwalden in den Nationalrat gewählt. Keystone/Peter Klaunzer 2 / 4 Legende: Restriktive Migrations- und Aussenpolitik: Nationalrätin Monika Rüegger positioniert sich deutlich rechts der Mitte. Smartvote 3 / 4 Legende: Der Herausforderer: Nico Fankhauser von der FDP. Der Giswiler möchte eine junge Alternative zur Kandidatur der SVP bieten. Keystone/Urs Flüeler 4 / 4 Legende: Unterscheidet sich vor allem in seiner Haltung zu Europa und in Migrationsfragen von seiner Konkurrentin: Als FDP-Vertreter politisiert auch Nico Fankhauser bürgerlich. smartvote

Der Unternehmensberater Nico Fankhauser ist 26-jährig und bis vor den Wahlen kaum in Erscheinung getreten. In wirtschafts-, finanz- oder sozialpolitischen Fragen verfolgt er ähnliche Standpunkte wie die Bisherige. Einen offeneren Kurs verfolgt er etwa in Migrationsfragen.

Vereint gegen die SVP

Im Abstimmungskampf haben sich die Mitglieder aller Kantonalparteien – ausser der SVP – auf eine Empfehlung für die FDP geeinigt. Ob dies der bekannteren und erfahreneren Monika Rüegger schadet, ist offen.

Entscheidend wird sein, wie viele Personen sich trotz der Ähnlichkeiten von Rüegger und Fankhauser zu einer Wahl motivieren lassen.