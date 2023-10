Starke Konkurrenz für die SVP in Schwyz

Die Ständeratswahlen im Kanton Schwyz werden spannend. Der Grund: SVP-Ständerat Alex Kuprecht tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

Insgesamt hegen fünf Kandidierende Ambitionen auf die kleine Kammer. Einer davon ist der bisherige Mitte-Ständerat Othmar Reichmuth. Zwar hat er sich in den letzten vier Jahren politisch keine groben Schnitzer geleistet. Er ist in seiner ersten Amtszeit aber kaum in Erscheinung getreten.

Duell zwischen SVP und FDP?

Die SVP will ihren Ständeratssitz mit dem langjährigen Nationalrat Pirmin Schwander verteidigen. Schwander gilt als Hardliner und politisiert am rechten Rand. Damit holt er selbst in den eigenen Reihen nicht alle ab.

Diese politischen Schwergewichte treten an

Bild 1 / 6 Legende: Mitte-Politiker Othmar Reichmuth ist 2019 in den Ständerat gewählt worden. Der frühere Regierungsrat hat die gesamte politische Ochsentour absolviert. Der ehemalige Käsermeister ist 59 Jahre alt und wohnt in Illgau. Keystone/Anthony Anex Bild 2 / 6 Legende: Reichmuth setzt sich für Freiheit, Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und die Bildung der Schwyzerinnen und Schwyzer ein. Smartvote Bild 3 / 6 Legende: Der 61-jährige Nationalrat Pirmin Schwander soll den SVP-Sitz verteidigen. Der Ökonom aus Lachen schaffte vor 20 Jahren den Sprung nach Bundesbern. Schwander gilt als Hardliner und kann mit seiner Politik anecken. Keystone/Alessandro Della Valle Bild 4 / 6 Legende: Pirmin Schwander setzt sich für eine restriktive Migrationspolitik ein. In der Energiepolitik möchte er wieder auf Schweizer Atomstrom setzen. Smartvote Bild 5 / 6 Legende: Auch Petra Gössi von der FDP will in die Kleine Kammer. Die 47-Jährige sitzt seit 2011 im Nationalrat. Fünf Jahre amtete sie als Parteipräsidentin und erlangte damit nationale Bekanntheit. Die Juristin arbeitet als selbstständige Unternehmensberaterin und lebt in Küssnacht. Keystone/Peter Klaunzer Bild 6 / 6 Legende: Gössi sieht die Aufgabe des Staats darin, jene Aufgaben zu organisieren, welche Individuen nicht lösen können. Smartvote

Schwanders stärkste Konkurrentin heisst Petra Gössi. Als langjährige Nationalrätin und ehemalige FDP-Parteipräsidentin ist sie eine prägende Figur in der Schweizer Politik.

Das sind die beiden Aussenseiter-Kandidaturen

Bild 1 / 4 Legende: Die SP schickt Elsbeth Anderegg Marty ins Rennen. Die 60-Jährige ist Mitinhaberin und Geschäftsführerin einer Buchhandlung, lebt in Lachen und politisiert seit 2016 im Kantonsparlament. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Anderegg Marty will die weibliche Sicht und Lebenserfahrung mit dem Klimaschutz verbinden. Smartvote Bild 3 / 4 Legende: Der 29-jährige David Heinzer will für die Grünen in den Ständerat. Der Betriebswirtschafter ist Co-Präsident der Kantonalpartei, wohnt im Hauptort und arbeitet als Projektleiter in der Energiebranche. gruenesz.ch Bild 4 / 4 Legende: Heinzer steht ein für mehr Klimaschutz. Er will eine Alternative sein zu den bürgerlich dominierten Kandidaturen. Smartvote

Zwei Kandidierende aus dem linken Spektrum wollen es ebenfalls wissen: Elsbeth Anderegg Marty von der SP und Dave Heinzer von den Grünen. Ihre Kandidaturen sind wohl chancenlos.

Audio Aus dem Archiv: Petra Gössi (FDP) und Pirmin Schwander (SVP) wollen in den Ständerat wechseln 16:19 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 18.09.2023. Bild: Keystone/Alessandro della Valle abspielen. Laufzeit 16 Minuten 19 Sekunden.