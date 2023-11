Zweikampf um den zweiten Solothurner Sitz: Franziska Roth (SP) und Christian Imark (SVP) sind noch im Rennen.

Im ersten Wahlgang bereits gewählt wurde der bisherige Pirmin Bischof (Mitte).

Der Ausgang ist offen: Im ersten Wahlgang holten Roth und Imark fast gleich viele Stimmen.

30'602 Stimmen für Franziska Roth, 29'176 Stimmen für Christian Imark: So das Resultat am 22. Oktober. Damit landeten Roth und Imark direkt hinter dem gewählten Pirmin Bischof. Inzwischen haben der überraschend schlecht platzierte Remo Ankli (FDP) sowie Felix Wettstein (Grüne) und Dieter Künzli (GLP) das Rennen aufgegeben. Es bleibt also beim Duell.

Franziska Roth will den Sitz der SP verteidigen und Roberto Zanetti beerben. Christian Imark hingegen möchte die «ungeteilte Standesstimme», eine rein bürgerliche Vertretung des Kantons im Stöckli. Er wird dabei offiziell von der FDP unterstützt, ein Novum im Kanton Solothurn.

Legende: Sieht so die künftige Standesvertretung von Solothurn aus? Christian Imark (links) würde gern mit dem bisherigne Pirmin Bischof (rechts) ins Stöckli. Keystone/Peter Schneider

Damit verspricht der zweite Wahlgang Spannung: Imark kann auf SVP und FDP zählen, Roth könnte aber Stimmen von Mitte, GLP, EVP, Grünen und SP holen. Entscheidend ist also, wer an die Urne geht: Die Mobilisierung zählt, insbesondere in der politischen Mitte.