Vor vier Jahren verlor die St. Galler SVP, notabene die wählerstärkste Partei im Kanton, einen Sitz im Nationalrat. Auch die damalige CVP (nun Mitte) gehörte 2019 zu den Verliererinnen. In den Nationalrat kamen Franziska Ryser (Grüne) und Thomas Brunner (GLP), der eher überraschend ein Mandat holte. Die Klimaparteien und die Frauen waren die grossen Gewinnerinnen.

Heuer wackelt vor allem der Sitz der GLP. Thomas Brunner tritt nicht mehr zur Wiederwahl an. Die SVP will ihren fünften Sitz zurück, den sie verlor. Und genau so sieht es nach der Hochrechnung aus. Franziska Ryser, die im März noch als Ständeratskandidatin scheiterte, dürfte wiedergewählt werden und somit den Grünen-Sitz halten können.

Aktuelle Nationalräte des Kantons St. Gallen

1 / 12 Legende: Thomas Brunner (GLP). Tritt nicht mehr an. Keystone/Anthony Anex 2 / 12 Legende: Roland Rino Büchel (SVP) Keystone/Anthony Anex 3 / 12 Legende: Marcel Dobler (FDP) Keystone/Gian Ehrenzeller 4 / 12 Legende: Mike Egger (SVP) Keystone/Alessandro Della Valle 5 / 12 Legende: Claudia Friedl (SP) Keystone/Anthony Anex 6 / 12 Legende: Michael Götte (SVP) Keystone/Peter Klaunzer 7 / 12 Legende: Barbara Gysi (SP) Keystone/Anthony Anex 8 / 12 Legende: Nicolo Paganini (Mitte) Keystone/Alessandro Della Valle 9 / 12 Legende: Lukas Reimann (SVP) Keystone/Peter Klaunzer 10 / 12 Legende: Markus Ritter (Mitte) Keystone/Anthony Anex 11 / 12 Legende: Franziska Ryser (Grüne) Keystone/Alessandro Della Valle 12 / 12 Legende: Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) Keystone/Alessandro Della Valle

Weitere Spannung gibt es um die FDP und die Mitte. Die FDP träumt weiterhin von einem dritten Nationalratssitz, auch die Mitte peilt einen dritten Sitz an. Sie versucht, diesen über sieben Listen zu gewinnen.

Dann gibt es Listen von Parteien, die noch keinen Sitz im Nationalrat haben, wie zum Beispiel die EDU, die Schweizer Demokraten (SD), die EVP oder neu auch die Gruppierungen Parteifrei, Aufrecht und Mass-Voll.