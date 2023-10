Nicht einmal sechs Monate nach ihrer Wahl in den Ständerat muss sich Esther Friedli (SVP) – jetzt mit dem Bisherigen-Bonus – wieder behaupten: Sie stellt sich zur Wiederwahl. Der zweite Bisherige neben Esther Friedli ist Benedikt Würth (Mitte). Der Rechtsberater ist seit vier Jahren im Ständerat. Auch er tritt zur Wiederwahl an.

Beim ersten Zwischenresultat liegen die beiden Bisherigen denn auch vorne. Die Herausforderer-Kandidaturen liegen weit zurück.

Kandidierende für den Ständerat im Kanton St. Gallen

Bild 1 / 4 Legende: Esther Friedli (SVP). Seit 2023 im Ständerat. Keystone/Alessandro Della Valle Bild 2 / 4 Legende: Esther Friedli steht ein für eine liberale Wirtschaftspolitik sowie eine restriktive Migrationspolitik. smartvote.ch Bild 3 / 4 Legende: Benedikt Würth (Mitte). Seit 2019 im Ständerat. Keystone/Alessandro Della Valle Bild 4 / 4 Legende: Eingemittet: So sieht Benedikt Würths politisches Profil aus. Am wichtigsten ist ihm eine offene Aussenpolitik. smartvote.ch

Die Konkurrenz: Arber Bullakaj (SP), Oskar Seger (FDP), Meret Grob (Grüne), Andrin Monstein (GLP), Stefan Hubschmid (Parteifrei SG) und Patrick Jetzer (Aufrecht).

Kandidierende für den Ständerat im Kanton St. Gallen

Bild 1 / 12 Legende: Arber Bullakaj (SP). Keystone/Anthony Anex Bild 2 / 12 Legende: Arber Bullakaj setzt sich in seinem politischen Schaffen für einen ausgebauten Sozialstaat ein. smartvote.ch Bild 3 / 12 Legende: Meret Grob (Grüne). ZVG/Patrick Itten Bild 4 / 12 Legende: Meret Grobs politisches Profil sieht so aus: Ausgebauter Umweltschutz und ein ausgebauter Sozialstaat sind ihr besonders wichtig. smartvote.ch Bild 5 / 12 Legende: Stefan Hubschmid (Parteifrei). ZVG Bild 6 / 12 Legende: Stefan Hubschmids Profil: Er setzt sich für eine liberale Gesellschaft und einen ausgebauten Sozialstaat ein. smartvote.ch Bild 7 / 12 Legende: Patrick Jetzer (Aufrecht). Keystone/Ennio Leanza Bild 8 / 12 Legende: Patrick Jetzer ist gegen eine offene Aussenpolitik, aber für eine restriktive Finanzpolitik. smartvote.ch Bild 9 / 12 Legende: Andrin Monstein (GLP). ZVG Bild 10 / 12 Legende: Andrin Monstein steht für einen ausgebauten Umweltschutz, eine offene Aussenpolitik und eine liberale Gesellschaft ein. smartvote.ch Bild 11 / 12 Legende: Oskar Seger (FDP). ZVG/FDP des Kantons St. Gallen Bild 12 / 12 Legende: Für Oskar Seger wichtig sind vor allem eine liberale Wirtschaftspolitik sowie eine offene Aussenpolitik. smartvote.ch

«Die beiden Bisherigen haben in dieser Konstellation sehr gute Karten, wiedergewählt zu werden», schätzt Politologe Patrick Emmenegger ein. «Das grosse Feld an Bewerbungen könnte aber bedeuten, dass beide Bisherige in einen zweiten Wahlgang müssen.»

Audio Aus dem Archiv: Zwei Bisherige gegen sechs Kampfkandidaturen 08:46 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 16.08.2023. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller abspielen. Laufzeit 8 Minuten 46 Sekunden.

Benedikt Würth habe aufgrund seiner politischen Position und seiner Bekanntheit die besseren Chancen, bereits in einem ersten Wahlgang wiedergewählt zu werden.

Schwieriger könne es für Esther Friedli werden, so der Politologe, weil sie Mühe haben könnte, über ihre Partei hinaus Stimmen zu generieren.