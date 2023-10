Die Mitte kann im Tessin nicht von der Aufbruchstimmung nach dem Namenswechsel profitieren. Die Partei hat es aber vor allem nicht geschafft, einen Partner zu finden, um den ohnehin schon wackelnden Sitz zu sichern.

Nutzniesser davon ist die politische Rechte, vermutlich die SVP. Denn dass ihr Listenpartner Lega dei Ticinesi einen Zuwachs schafft, ist unwahrscheinlich. Die Lega war in den vergangenen Jahren nämlich im Sinkflug. Sie befindet sich in einem Selbstfindungsprozess. Ganz anders die SVP, die im Tessin nicht in die Regierung eingebunden ist und voll auf Konfrontationskurs ist.

Eine Einschätzung von SRF-Korrespondentin Karoline Tührkauf.