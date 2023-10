Links-Grün hat es nicht geschafft, im Ständerat die Sensation von vor vier Jahren zu wiederholen. Die Kandidierenden von SP und Grünen liegen nach dem ersten Wahlgang auf den hinteren Plätzen. Das Tessiner Stimmvolk setzt auf rechtsbürgerliche Kräfte.

Davon profitiert SVP-Parteipräsident Marco Chiesa, der unangefochten an der Spitze liegt. Seine Dominanz erschwert es der Mitte-Partei, den vor vier Jahren verlorenen Ständeratssitz mit Fabio Regazzi zurückzuerobern. Denn dieser politisiert am rechten Rand der Partei, nahe an Marco Chiesa von der SVP. Einen zweiten Sitz kann nur gewinnen, wer auch Stimmen von Mitte-Links erhält. Womit die FDP mit ihrem Kandidaten im zweiten Wahlgang die besseren Chancen hat. Alex Farinelli gilt als konsensorientiert und politisiert weniger polemisch als seine Mitbewerber.

Marcel Niedermann (Korrespondent im Tessin)