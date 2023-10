Nach der Wahl der früheren Amtsinhaberin Marina Carobbio in die Kantonsregierung muss die SP ihr Mandat im Ständerat verteidigen.

FDP und Mitte wollen den Sitz zurückgewinnen, den sie vor vier Jahren verloren haben.

Damals wurde CVP-Ständerat Filippo Lombardi mit nur 46 Stimmen Unterschied von Marina Carobbio übertroffen.

Lombardi sass 20 Jahre für die damalige CVP (heute Mitte-Partei) im Stöckli. Diese Schmach will die Mitte-Partei mit Fabio Regazzi wieder wettmachen. Der Nationalrat, der seit 2011 in Bern politisiert, kandidiert für die grosse und die kleine Kammer und dürfte keine schlechte Ausgangslage haben.

Anders sieht die Situation für Bruno Storni aus. Der Verkehrspolitiker soll für die SP den vakanten Ständeratssitz verteidigen, ist jedoch erst vor vier Jahren für Marina Carobbio in den Nationalrat nachgerutscht. Die Grünen schicken trotz Listenverbindung mit der SP ihre Nationalrätin Greta Gysin ins Rennen.

FDP will zurück ins Stöckli

Auch die FDP hat vor vier Jahren ihren Sitz im Stöckli verloren, und zwar an Marco Chiesa. Der SVP-Präsident ist seit April der einzige Ständerat des Tessins, da Marina Carobbios Sitz seit ihrer Wahl in die Tessiner Regierung vakant ist. Unterstützt wird Chiesa von der Lega dei Ticinesi, die keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat.

Mit dem Nationalrat und Präsidenten des Schweizerischen Gewerbeverbands Fabio Regazzi schickt die FDP einen etablierten und gut vernetzten Politiker ins Rennen. Obwohl Chiesas Wiederwahl als ziemlich sicher gilt, könnte der am rechten Rand politisierende Regazzi dem SVP-Parteipräsidenten einige Stimmen abspenstig machen.

Legende: Im Südkanton dreht sich in diesem Wahlherbst alles um den Ständerat. Symbolbild/KEYSTONE/Peter Klaunzer

Angesichts der offenen Ausgangslage rechnen Beobachter mit einem zweiten Wahlgang bei den Tessiner Ständeratswahlen. Dieser würde am 19. November stattfinden. Wahrscheinlich ist, dass der bürgerlich geprägte Kanton Tessin in der nächsten Legislatur einen SVP- plus einen Mitte- oder FDP-Vertreter ins Stöckli entsendet und die Linke ihren Sitz verliert.

Keine erneute «Ehe» nach Wahldebakel

Im Nachgang der eidgenössischen Wahlen 2019 war auf bürgerlicher Seite von einem regelrechten «Wahldebakel» die Rede. Die Tessiner FDP zog dieses Jahr die Konsequenzen und erteilte der vormaligen Sparringpartnerin eine Absage für eine erneute Listenverbindung. Für «thematische Kooperationen» mit der Mitte-Partei sei man jedoch offen, hiess es.

Die SP ist zwar eine Listenverbindung mit den Grünen eingegangen, trotzdem konnten sich die beiden Parteien nicht auf eine gemeinsame Ständeratskandidatur einigen, was sich für die Linke als nachteilig erweisen dürfte. Auch Lega und SVP setzen erneut auf eine Listenverbindung.