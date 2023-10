Zwei bisherige Thurgauer Nationalrätinnen treten nicht mehr an: Es könnte zu Sitzverschiebungen kommen.

Die zweite SRG-Hochrechnung von GFS Bern prognostiziert der FDP im Kanton Thurgau den Gewinn eines Nationalratssitzes. Dies ginge auf Kosten der Grünen, welche der FDP den Sitz vor vier Jahren wegschnappten.

Gewinnt die FDP auf Kosten der Grünen?

Die Prognose geht von deutlichen Verlusten der SP, Grünen und der GLP aus, welche zusammen eine Listenverbindung eingegangen sind. Statt der erhofften zwei Nationalratssitze gewinnt diese Listenverbindung gemäss Hochrechnung nur einen Sitz, der an die SP geht. Der SVP wird ein Wähleranteil von mehr als 40 Prozent vorausgesagt. So dürfte die Partei ihre bisher drei der sechs Thurgauer Nationalratssitze halten können.

Zwei von sechs Bisherigen treten zurück: Verena Herzog (SVP) und Edith Graf Litscher (SP). Die vier anderen, die zur Wiederwahl antreten, sind Diana Gutjahr und Manuel Strupler (beide SVP), Christian Lohr (Mitte) und Kurt Egger (Grüne).

Welche Listenverbindung lohnt sich?

Die SVP steht heuer «alleine» da. Ihre langjährige Fraktionspartnerin EDU ist eine Verbindung mit Aufrecht eingegangen. Entsprechend ging man davon aus, dass es schwierig werden dürfte für die SVP ihre drei Sitze zu halten. Die SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr ist um so erfreuter über das Zwischenresultat, wie sie im Interview mit dem Regionaljournal sagt: «Wir haben unsere Basis an die Urne gebracht.»

Die bisherigen Thurgauer Nationalrätinnen und Nationalräte

1 / 6 Legende: Kurt Egger (Grüne) Keystone/Anthony Anex 2 / 6 Legende: Edith Graf Litscher (SP): Tritt nicht mehr an. Keystone/Anthony Anex 3 / 6 Legende: Diana Gutjahr (SVP) Keystone/Alessandro Della Valle 4 / 6 Legende: Verena Herzog (SVP): Tritt nicht mehr an. Keystone/Anthony Anex 5 / 6 Legende: Christian Lohr (Mitte) Keystone/Alessandro Della Valle 6 / 6 Legende: Manuel Strupler (SVP) Keystone/Peter Klaunzer

Die FDP, die vor vier Jahren ebenfalls noch mit der SVP eine Listenverbindung einging, entschied sich für die Mitte und die EVP und wollte so ihre Chancen erhöhen, zurück in den Nationalrat zu kommen. Das dürfte sich auszahlen.