Simon Stadler hat sich in seiner ersten Legislatur in Bern etabliert. So etwa mit dem Thema Verkehr: Der Altdorfer fordert Verbesserungen für Dörfer, welche bei Stau am Gotthard stark unter dem Ausweichverkehr leiden.

Eine Lösungsidee machte diesen Sommer Schlagzeilen: Eine Maut-Gebühr für den Gotthard-Strassentunnel. Dafür erhielt Simon Stadler auch Kritik.

Legende: Simon Stadler hat ursprünglich Maurer gelernt und sich dann zum Primarlehrer ausbilden lassen. Auch als Nationalrat unterrichtet er regelmässig an Urner Schulen. Keystone/Anthony Anex

Die einzige Konkurrentin heisst Claudia Brunner und politisiert in der SVP. Sie ist seit 2020 im Urner Kantonsparlament und Vizepräsidentin der Kantonalpartei. Die gebürtige Zürcherin lebt seit sechs Jahren in Altdorf und arbeitet als Liegenschaftsverwalterin.

Sie positioniert sich als bürgerliche Alternative zu Simon Stadler. Dieser ist ihrer Meinung nach zu links für die Urner Bevölkerung. Brunner macht das an aktuellen Abstimmungen fest, etwa zum Co2-Gesetz oder zum Stimmrechtsalter 16.

Legende: Claudia Brunner machte eine Ausbildung im Orthopädiebereich. Heute arbeitet die 44-Jährige als Liegenschaftsverwalterin. ZVG

Trotz scharfer Worte dürfte die SVP-Kandidatin für den Amtierenden kaum eine Bedrohung sein. Simon Stadler geniesst den Bonus eines Bisherigen und Sympathien bis ins linke Lager.

