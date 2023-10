Beide Ständeratssitze des Kantons Waadt werden frei. Weder die Grüne Adèle Thorens noch FDP-Mann Olivier Français treten nochmals an.

Als klare Favoriten ins Rennen gehen Pascal Broulis (FDP) und Pierre-Yves Maillard (SP).

Mehrere Aussenseiterinnen fordern die von Männern dominierten Favoriten-Listen heraus.

Für den Ständerat kandidieren 13 Personen für die beiden frei werdenden Sitze des Freisinnigen Olivier Français und der Grünen Adèle Thorens. Als klare Favoriten ins Rennen gehen Pascal Broulis (FDP), der ehemalige Waadtländer Finanzdirektor, und Pierre-Yves Maillard (SP), Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds.

Die beiden haben schon 15 Jahre lang in der Regierung des Kanton Waadt Hand in Hand gearbeitet. Für Pierre-Yves Maillard ist ein Ständeratssitz eines der letzten politischen Ämter, das er noch nicht innehatte. Pascal Broulis machte sich wiederum im Waadtland einen Namen, weil er in seinen 20 Regierungsjahren die maroden Finanzen des Kantons sanierte.

Frauen fordern Männer-Duos heraus

Zu Broulis gesellt sich SVP-Nationalrat Michaël Buffat. Diese Liste wird auch von der Mitte-Partei gestützt. Mit dem SP-Kandidaten Maillard auf dem Ticket steht der Grüne Raphaël Mahaim.

Legende: Die beiden altgedienten Waadtländer Politiker Pascal Broulis (ganz links) und Pierre-Yves Maillard sind zwei politische Schwergewichte. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Angesichts der rein männlichen Kandidaten stellten die Jungen Grünen und die Juso je eine Bewerberin auf. Angela Zimmermann (Junge Grüne) und Margarida Janeiro (Juso) kämpfen auf getrennten Listen um einen Einzug in die kleine Kammer. Auch die Grünliberale Nationalrätin Céline Weber und die Lausanner Stadtparlamentarierin Anaïs Timofte von der Arbeiterpartei sind im Rennen.