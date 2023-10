Alle acht amtierenden Walliser Nationalräte treten zur Wiederwahl an. Die Mitte hält derzeit drei Sitze, die SVP zwei, und die FDP, die SP und die Grünen je einen Sitz.

Verlieren die Grünen ihren Sitz?

«Am ehesten wackelt der Sitz der Grünen», so SRF-Wallis-Korrespondentin Ruth Seeholzer. Die Grünen haben bei nationalen Umfragen leicht verloren. Vor vier Jahren gelang den Grünen ein Coup: Mit Christophe Clivaz nahmen sie der Mitte einen Nationalratssitz ab.

Bild 1 / 8 Legende: Philipp Matthias Bregy sitzt seit 2019 für die Mitte im Nationalrat. Der 45-jährige Rechtsanwalt rückte damals für Viola Amherd nach, die in den Bundesrat gewählt wurde. Seit 2021 ist Bregy Chef der Mitte-Fraktion. Er ist einer von zwei Oberwalliser Nationalräten. Keystone/Peter Klaunzer Bild 2 / 8 Legende: Auch Michael Graber (SVP) stammt aus dem deutschsprachigen Oberwallis. Der 42-jährige Rechtsanwalt ist 2021 für Franz Ruppen in den Nationalrat nachgerückt. Seit 2019 sitzt Graber im Briger Stadtrat, also der Regierung der einzigen Oberwalliser Stadt. Keystone/Anthony Anex Bild 3 / 8 Legende: Benjamin Roduit (Mitte) rückte 2018 für den zurückgetretenen Yanick Buttet in den Nationalrat nach und schaffte 2019 die Wiederwahl. Roduit ist 61-jährig und Gymnasiallehrer. Keystone/Anthony Anex Bild 4 / 8 Legende: Sidney Kamerzin (Mitte) wurde 2019 in den Nationalrat gewählt. Der 48-jährige arbeitet als Rechtsanwalt und Notar. Keystone/Alessandro della Valle Bild 5 / 8 Legende: Jean-Luc Addor vertritt die SVP seit 2015 im Nationalrat. Der 59-jährige Rechtsanwalt kandidiert im Herbst auch für den Ständerat. Keystone/Alessandro della Valle Bild 6 / 8 Legende: Philipp Nantermod (FDP) ist seit 2015 Nationalrat. Auch er kandidiert im Herbst für den Ständerat. Nantermod ist 39-jährig und Rechtsanwalt. Ausserdem sitzt der in der Parteileitung der FDP Schweiz. Keystone/Alessandro della Valle Bild 7 / 8 Legende: Christophe Clivaz (Grüne) gelang vor vier Jahren eine Premiere: Als erster Grüner wurde er von der Walliser Bevölkerung in den Nationalrat gewählt. Clivaz ist 54-jährig und Hochschullehrer. Keystone/Alesandro della Valle Bild 8 / 8 Legende: Emmanuel Amoos (SP) politisiert seit zwei Jahren im Nationalrat. Der 43-jährige Ökonom rückte damals für den zurückgetretenen Mathias Reynard nach. Keystone/Alessandro della Valle

Spannend dürfte es auch bei der SP und SVP werden. Beide treten ohne ihre langjährigen Nationalräte Mathias Reynard und Franz Ruppen an, denn beide sitzen mittlerweile in der Kantonsregierung.

Ohne Wahllokomotive

Besonders schwer dürfte es Emmanuel Amoos (SP) haben: Vor zwei Jahren ist er in den Nationalrat nachgerückt. Er sei in Bundesbern noch nicht angekommen, so Politbeobachter.

Audio Aus dem Archiv: Die Ausgangslage im Wallis 07:24 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 06.10.2023. Bild: Keystone/Anthony Anex abspielen. Laufzeit 7 Minuten 24 Sekunden.

Und wie stehen die Zeichen für den nachgerückten Michael Graber (SVP)? «Manche sagen, dass es für ihn schwierig wird, andere sehen in ihm einen aufsteigenden Politstern», so die Wallis-Korrespondentin.