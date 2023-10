Die beiden Walliser Ständeratssitze sind seit 1857 fest in den Händen der Mitte. Aktuell sind Beat Rieder und Marianne Maret für das Wallis in der kleinen Kammer. Beide treten noch einmal zur Wahl an.

«Beat Rieder sitzt fest im Sattel», ist SRF-Wallis-Korrespondentin Ruth Seeholzer überzeugt. «Er hat bereits vor vier Jahren am meisten Stimmen geholt und ist mittlerweile auch national bekannt.»

Anders seine Amtskollegin aus dem Unterwallis. «Marianne Maret ist national nie gross in Erscheinung getreten», so Seeholzer. Politbeobachter beschreiben sie gar als «farblos».

Ein neuer Wahlmodus Box aufklappen Box zuklappen Das Wallis wählt seine Vertretung im Ständerat neu mittels Einheitsliste. Anstatt auf Parteilisten stehen die Namen der Kandidierenden nun alle gemeinsam auf einer einzigen Liste. Die Wählenden kreuzen zwei Namen an. Der neue Wahlmodus könnten den Druck auf die Mitte erhöhen. Alle Parteien begrüssten denn auch die Änderung des Wahlmodus. Einzige Ausnahme: die Mitte.

«Der Bisherigenbonus ist aber nicht zu unterschätzen», so Ruth Seeholzer. Knapp werden könnte es für Maret allerdings, falls sich Beat Rieder seinen Sitz bereits im ersten Wahlgang sichern kann. Und Maret ohne ihn im zweiten antreten muss.

Im ersten Wahlgang bekommt die Mitte nun erst einmal Konkurrenz von den beiden Nationalräten Philippe Nantermod (FDP) und Jean-Luc Addor (SVP), die für beide Kammern kandidieren.

Auch die Grünliberalen, die Grünen und die SP treten an. Allerdings ist keiner ihrer Kandidierenden überregional bekannt, einige wurden noch nie in ein politisches Amt gewählt.

