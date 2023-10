Wie erwartet verlieren die Grünen Wähleranteile – gemäss Hochrechnung sind es über fünf Prozentpunkte. Sie verlieren zwei Sitze.

Die Mitte gehört zu den grossen Gewinnerinnen dieser Wahlen. Sie können die Verluste der letzten Wahlen vollständig auffangen und gewinnen laut Hochrechnung die verlorenen zwei Sitze wieder dazu.

SVP und SP gewinnen je einen Sitz dazu.

GLP und FDP verlieren je einen Sitz.

Grüne enttäuscht und ernüchtert

Von einem «schmerzhaften Resultat» spricht Grünen-Co-Präsidentin Selma l'Orange Seigo. Für die Partei, aber auch für den Klimaschutz. 2019 legten die Grünen noch über 7 Prozentpunkte zu. Jetzt gehören sie zu den grossen Verlierern.

Wir haben es nicht geschafft, Lösungen aufzuzeigen.

L'Orange Seigo sieht einen Grund dafür in der schlechten Mobilisierung, mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten gehe nicht wählen. Im Sorgenbarometer stehe das Klima aber immer noch an zweiter Stelle. «Vielleicht haben wir es nicht geschafft, Lösungen dafür aufzuzeigen.» Abgewählt sind laut Hochrechnung zwei Frauen, die Nationalrätinnen Katharina Prelicz-Huber und Meret Schneider. Für Prelicz-Huber ist es bereits die zweite Abwahl.

Auch bei der GLP trifft es eine Frau: Voraussichtlich nicht mehr gewählt ist Judith Bellaiche. Glimpflich verläuft der Sitzverlust für die FDP: Weil mit Doris Fiala eine Nationalrätin nicht mehr antritt, können die verbleibenden vier wieder nach Bern.

Ein Freudentag für die Mitte

Zufrieden zeigt sich Mitte-Co-Präsidentin Nicole Barandun: Sie habe gehofft, dass sich die Fusion mit der BDP auszahlen werde. «Die ganze Partei macht ein gutes Resultat.»

Die Leute haben die Nase voll von der Polarisierung.

Die Leute würden ihnen vertrauen, sagt Barandun weiter und sie glaubt: «Die Bevölkerung hat die Nase voll von der Polarisierung links und rechts.» Zusätzlich zum Bisherigen Philipp Kutter wird jetzt auch sie selbst in den Nationalrat einziehen. Der dritte Sitz geht wohl an die bisherige Fraktionschefin der Partei im Zürcher Kantonsrat, Yvonne Bürgin.

Legende: Die Frauen holen auf bei der SVP: Nina Fehr Düsel wäre die dritte Frau in der jetzt 11-köpfigen SVP-Delegation aus dem Kanton Zürich im Nationalrat Keystone/Christian Beutler

SVP und SP schicken zwei Neue nach Bern

Die SVP gewinnt einen Sitz dazu. Da sie mit Roger Köppel einen Rücktritt verzeichnet und alle Bisherigen wiedergewählt werden, schickt die Partei zwei Neue nach Bern. Gemäss Hochrechnung sind dies der Fraktionschef der Zürcher Partei, Martin Hübscher, und Nina Fehr-Düsel, ebenfalls Kantonsrätin.

Auch die SP kann zwei Neue in den Nationalrat schicken, zum einen die Kantonsrätin Michèle Dünki-Bättig und zum anderen der Stadtzürcher Gemeinderat Islam Alijaj. Er gehört zu den ganz wenigen Menschen im Nationalrat mit einer körperlichen Behinderung.

Legende: Islam Alijaj Der Secondo mit Wurzeln im Kosovo leidet an einer Zerebralparese. Erst 2022 wurde er in den Zürcher Gemeinderat gewählt. Keystone/Anthony Anex

EDU mit einem Comeback

Der Wahlsonntag bringt auch überraschende Gewinner: So kann die EDU wieder einen Sitz im Nationalrat ergattern, zum ersten Mal seit 2007 – dank ihrer Listenverbindung mit den beiden Parteien «Massvoll» und «Aufrecht». Voraussichtlich geht der Sitz an Erich Vontobel.

Weitgehend stabil bleibt die EVP. Sie verliert zwar leicht beim Wähleranteil, kann aber ihren Sitz im Nationalrat behalten. Trotzdem ist der betroffene Nationalrat und Ständeratskandidat Nik Gugger enttäuscht. Die EVP sei massiv diskriminiert worden, kritisiert er: «Die EVP durfte nicht überall teilhaben.»

Dicke Post für die Wählerinnen und Wähler

Das Wahlcouvert der Zürcherinnen und Zürcher war bei diesen Wahlen besonders dick. Sie hatten 44 Listen zur Auswahl, deutlich mehr als in früheren Jahren. Etablierte Parteien stellten mehrere Zusatzlisten auf, etwa für Secondos oder für queere Menschen.

Legende: Welche Liste darf es denn sein? Die Zürcherinnen und Zürcher hatten diverse Listen zur Auswahl. Keystone / Christian Beutler

Das Schlussresultat wird gegen 20 Uhr erwartet.