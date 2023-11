Kurz nach dem ersten Wahlgang für den Zürcher Ständerat war klar: Am 19. November entscheidet die Stimmbevölkerung zwischen Gregor Rutz (SVP) und Tiana Moser (GLP). Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten grösserer Parteien – etwa Regine Sauter (FDP), Philipp Kutter (Mitte) oder Daniel Leupi (Grüne) – haben ihren Rückzug bekannt gegeben. Für den Bürgerlichen Gregor Rutz dürfte es unter anderem aufgrund der Stimmfreigabe der Mitte und der FDP-Frauen eng werden.

Eine Ära könnte enden

Sollte Tiana Moser gewinnen, indem sie genügend Stimmen der linken Wählerschaft und Teilen der Mitte erhält, dann geht eine Ära im Ständerat vorüber: Zum ersten Mal seit mehreren Dekaden wäre Zürich mit keiner bürgerlichen Partei mehr im Ständerat vertreten.

Das Rennen um den zweiten Sitz dürfte also spannend und wegweisend werden. Kurz vor dem Wochenende meldeten die grösseren Städte eine relativ hohe Wahlbeteiligung: In Zürich und Winterthur gingen knapp 40 bzw. 36 Prozent der Stimmcouverts ein, was mehr ist als vor vier Jahren.