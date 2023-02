Wer gewinnt das Rennen um den freien Regierungssitz in Baselland?

Im Zentrum steht bei den Regierungswahlen in Baselland der freie Sitz des abtretenden Gesundheits- und Volkswirtschaftsdirektors Thomas Weber (SVP). Für die fünf Sitze in der Regierung stellen sich acht Kandidierende zur Wahl. Vier Bisherige treten erneut an.

Legende: Wer zieht neu ins Regierungsgebäude von Baselland? Das entscheiden heute die Baselbieter Wahlberechtigten. Keystone / GEORGIOS KEFALAS

SVP will Sitz mit Sollberger verteidigen

Die SVP will den freien Sitz mit ihrer Nationalrätin Sandra Sollberger verteidigen. Zudem im Rennen sind SP-Landrat Thomas Noack, Politneuling Manuel Ballmer (GLP) und Thomi Jourdan, EVP-Gemeinderat aus Muttenz.

Sie kämpfen um den freien Sitz

Im Wahlkampf geriet die SVP-Kandidatin unter Druck. Sie führt in den Medien einen zurückhaltenden Wahlkampf, hat zum Beispiel keine eigenen Wahlplakate und mehrere Einladungen zu Wahlpodien abgelehnt. Sie begründete dies unter anderem mit ihrem Pensum als Nationalrätin.

Auf der anderen Seite betrieb Jourdan einen sehr aktiven Wahlkampf. Der 48-Jährige ist omnipräsent, sei es auf rund 1000 Plakaten oder einem eigenen Youtube-Kanal.

Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass Jourdan ein Coup gelingt – und die bürgerliche Dominanz ein Ende findet.