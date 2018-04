Die Genfer Stimmbürger sind zur Neuwahl von Staatsrat und Kantonsparlament aufgerufen.

In der Kantonsregierung müssen Anne Emery-Torracinta (SP) und Luc Barthassat (CVP) um die Wiederwahl zittern.

Bei den Parlamentswahlen könnte die SVP von einer Schwächung der Bürgerbewegung Mouvement Citoyens Genevois (MCG) profitieren.

Die Genfer Kantonsregierung dürfte auch in der kommenden Legislatur mehrheitlich in der Hand des bürgerlichen Bündnisses «L'entente» aus FDP und CVP bleiben. Davon gehen die meisten Beobachter in der Westschweiz aus. Die meisten Sitze werden vermutlich aber erst im zweiten Wahlgang vom 6. Mai besetzt werden.

Missbrauchs-Affäre um Tariq Ramadan als Stolperstein?

Zu einer Zitterpartie werden die Wahlen dagegen insbesondere für SP-Bildungsdirektorin Emery-Torracinta. Sie steht seit mehreren Wochen in der Affäre um den Islamforscher Tariq Ramadan im Kreuzfeuer der Kritik.

Weil dieser nicht mehr im Kanton Genf arbeite, wollte Emery-Torracinta zunächst keine Administrativ-Untersuchung einleiten. Erst kurz darauf kündigte sie die Eröffnung einer externen Untersuchung zu den Missbrauchsvorwürfen von mehreren ehemaligen Schülerinnen durch Ramadan an.

Legende: Bildungsdirektorin Emery-Torracinta wurde in der Affäre Ramadan Untätigkeit vorgeworfen. Jetzt bangt sie um ihre Wiederwahl. Keystone

Der einzigen Frau in der Genfer Regierung droht laut Beobachtern nicht nur Konkurrenz von bürgerlicher, sondern auch von parteiinterner Seite. Sowohl der Stadtgenfer SP-Finanzdirektorin Sandrine Salerno als auch dem SP-Stadtpräsidenten von Vernier, Thierry Apothéloz, werden Chancen eingeräumt, den Sitz von Emery-Torracinta zu erobern.

Pierre Maudet ist der «Star» im Genfer Staatsrat

Der zweite Genfer Wackelsitz ist jener von Verkehrsdirektor Luc Barthassat. Der frühere CVP-Nationalrat landete in einer Wahlumfrage des Westschweizer Radios und Fernsehens (RTS) nur auf dem achten Platz und wäre somit abgewählt. Barthassat erhält im Kanton Genf keine guten Noten für seine Verkehrspolitik.

Legende: Pierre Maudet erhielt 2013 als einziger Staatsratskandidat eine absolute Mehrheit von über 52 Prozent. Keystone

Für das Spitzenresultat dürfte Pierre Maudet (FDP) sorgen, der mit seiner Bundesratskandidatur im vergangenen Herbst in der ganzen Schweiz für Schlagzeilen gesorgt hatte. Ebenfalls klar wiedergewählt werden dürfte Gesundheitsdirektor Mauro Poggia (MCG).

Profitiert die SVP von der Spaltung des «Mouvement»?

Für einen Sitz im Grossen Rat (Kantonsparlament) bewerben sich 623 Kandidaten, so viele wie noch nie. Einen schweren Stand haben dürfte das Mouvement Citoyens Genevois (MCG). Bei den Wahlen 2013 noch zweitstärkste Kraft hinter der FDP, könnte ein internes Zerwürfnis der Bürgerbewegung diesmal Sitze kosten.

Legende: Sitzverteilung im Genfer Grossrat 2014 Das Genfer Kantonsparlament zählt 100 Sitze. GE.CH

MCG-Mitbegründer Eric Stauffer hat die Partei nach einem verlorenen Machtkampf verlassen und tritt mit einer eigenen Bewegung namens «Genève en Marche» an. Das dürfte dem MCG Stimmen kosten. Die Schwäche des MCG könnte aber auch der SVP, die in Genf stets im Schatten des Rivalen am rechten Flügel stand, Aufwind geben.

Legende: MCG-Gründer Eric Stauffer verliess die Partei im Streit. Nun will er mit «Genève en Marche» ins Kantonsparlament. Keystone

Auch am äussersten linken Rand des Parlaments werden die Wahlen zur Zitterpartie. Die alternativen Linksparteien treten neu nicht mehr geschlossen an. Mit der zusätzlichen linke Liste «Liste pour Genève» könnte das Wahlquorum von sieben Prozent der Linken erheblich schaden.