Bei der Wahl in die Regierung des Kantons Jura liegt Erziehungsminister Martial Courtet von der CVP nach Auszählung von 29 der 53 Gemeinden mit 45,6 Prozent der Stimmen an der Spitze. Er liegt vor dem Wirtschaftsminister Jacques Gerber (FDP), der vorläufig 44,3 Prozent der Stimmen erhielt.

Das rechte Duo liegt vor den beiden SP-Ministern Rosalie Beuret Siess und Nathalie Barthoulot. Der zweite CVP-Kandidat Stéphane Babey belegt den fünften Platz vor dem Bisherigen David Eray (PCSI). Die anderen Kandidaten liegen weit zurück.

Die CVP – lange Zeit die Partei in der jurassischen Regierung mit den meisten Sitzen – hatte es im März versäumt, den mit dem Ausscheiden von Charles Juillard frei gewordenen Sitz zu verteidigen. Um ihn zurückzuerobern, ging die Partei mit Martial Courtet und dem Bürgermeister von Alle Stéphane Babey ins Rennen.

Bisherige profitieren

Nach Ansicht von Beobachtern scheint der Sitz von David Eray am stärksten bedroht zu sein. Einige der Themen, die in den Händen des Ministers liegen, waren umstritten, so zum Beispiel die Tiefengeothermie und der Bau von Windturbinen. In einem Kanton, in dem regionalistische Reflexe nach wie vor sehr präsent sind, wird der gewählte Vertreter der Unabhängigen Christlich-Sozialen Partei in seiner Hochburg in den Freibergen auf die Stimmen der Wählerinnen und Wähler zählen können.

Die fünf Minister, die für eine neue Amtszeit kandidieren, könnten vom Bisherigen-Bonus profitieren. Dieser Vorteil wird durch ihr Management in der Covid-19-Krise noch verstärkt. Die Regierung und insbesondere Gesundheitsminister Jacques Gerber, geht gestärkt aus der Krise hervor, obwohl die Zahl der Fälle in den letzten Tagen gestiegen ist.

Die Schweiz schaut zu

Der Jura ist der erste Kanton in der Westschweiz, der seine Regierung seit den eidgenössischen Wahlen und dem Beginn Corona-Krise erneuert. Der Ausgang dieser Wahlen weckt daher ein Interesse, das weit über die Region hinausgeht und ist eine Bewährungsprobe für die nationalen Parteien.

Aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen fand der gesamte Wahlkampf in einem besonderen Kontext mit Schutzmassnahmen statt. Die Kandidaten hatten ihren Wahlkampf der besonderen Lage anpassen müssen.