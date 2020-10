CVP will zweiten Sitz in jurassischer Regierung zurückerobern

Im Kanton Jura wird am Sonntag die Regierung neu bestimmt. Alle Augen sind dabei auf die CVP gerichtet, die ihren im März verlorenen zweiten Regierungssitz zurückerobern will.

Zu den Regierungsratswahlen treten alle fünf Bisherigen an. Sie dürften nicht nur vom Bisherigen-Bonus profitieren, sondern auch von ihrer Arbeit während der Covid-19-Krise. Insbesondere Gesundheits- und Wirtschaftsdirektor Jacques Gerber (FDP) kommt gestärkt aus der Corona-Krise heraus.

Wahlgewinnerin SP

Die Regierungswahlen im Kanton Jura könnten also den Status quo mit einer Mitte-links-Exekutive zementieren, die aus zwei Mitgliedern der SP und je einem Mitglied der CVP, FDP und der Unabhängigen Christlich-Sozialen Partei (PCSI) besteht.

Legende: Die CVP ist zum ersten Mal nur mit einem Zweierticket für die Regierungswahlen am Start. Sie hofft, dass so die Stimmen weniger verzettelt werden. Keystone

Dieses Wahlszenario wäre jedoch ein Rückschlag für die CVP. Im März hatte sie einen ihrer zwei Sitze an die SP verloren. Damals konnte die CVP den Sitz des zurücktretenden Charles Juillard nicht verteidigen. Dies, obwohl sie mit der ehemaligen Ständerätin Anne Seydoux-Christe angetreten war.

Es ist das erste Mal, dass die jurassische CVP mit nur zwei Kandidaten zu den Wahlen antritt. Lange Zeit war die CVP die stärkste Kraft in der Regierung. So hatte sie von 1993 bis 2002 drei Sitze in der Exekutive. Mit dieser Strategie will die CVP nicht das Risiko eingehen, die Stimmen zu zerstreuen.

Neben dem bisherigen Erziehungsdirektor Martial Courtet kandidiert für die CVP Stéphane Babey. Die CVP hofft mit Babey, der Präsident des Gemeindeverbandes des Bezirks Pruntrut ist, ihren Wähleranteil in Ajoie zu stärken – die Region ist ohnehin traditionell bereits Hochburg der CVP.

Gemäss Beobachtern dürfte der Sitz von Umweltdirektor David Eray am stärksten wackeln. Einige Themen, für die der Vertreter der PCSI verantwortlich ist, sind umstritten – so etwa die Tiefengeothermie und die Windturbinen.

13 Kandidierende am Start

Die SP will als stärkste Kraft seit den eidgenössischen Wahlen 2019 ihre beiden Sitze in der Exekutive verteidigen und präsentiert mit Nathalie Barthoulot und Rosalie Beuret Siess ein Frauenticket. Ihre Wiederwahl scheint vor allem aufgrund der Wahlstärke der Partei und einer günstigen Dynamik gesichert.

Insgesamt stellen sich 13 Kandidierende, darunter fünf Frauen, für die Regierung zur Verfügung. Die SVP tritt mit Brigitte Favre und Didier Spies, die Grünliberalen als Newcomer in der jurassischen Politszene mit Emilie Moreau und Alain Beuret und die Grünen mit Vincent Schmitt und Céline Robert-Charrue Linder an. Zudem hat die Alternative Linke CS-POP Francisco Pires nominiert.