Der Kanton Jura wählt am Sonntag ein neues Parlament. Die Ausgangslage ist sehr offen. Insgesamt bewerben sich 457 Personen um die 60 Sitze. Die Grünliberalen, die EVP und die Gruppierung «Avenir de Bonheur» treten zum ersten Mal mit einer oder mehreren Listen an.

Insbesondere das Abschneiden der Grünen wird mit Spannung erwartet. Ziel der Partei ist es, die Zahl der Abgeordneten von vier auf acht zu verdoppeln.

Die CVP blieb bei den Wahlen 2015 zwar stärkste Kraft im Parlament, sie musste aber einen deutlichen Wählerrückgang von 2.1 Prozentpunkten hinnehmen. Damit büssten die Christdemokraten 2 Sitze ein. Während der Legislatur haben zudem drei Abgeordnete die CVP-Fraktion verlassen. Damit zählt die Partei derzeit noch 14 Sitze im Parlament.

Die SVP konnte 2015 ihre Mandate auf 8 verdoppeln und schloss damit auf zur Parti Chrétien-Social Indépendant (PCSI), ein Ableger der CSP. Der FDP gelang einen Sitzgewinn.

Wahlkampf in Zeiten von Corona

Die Kampagnen der Kandidierenden findet in einem besonderen Umfeld statt: Es wurden Massnahmen verhängt, die die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie verhindern soll. So müssen die Kandidierenden eine gewisse Distanz zu ihren Wählerinnen und Wählern wahren und deshalb auf den Handschlag verzichten.

Kandidatinnen und Kandidaten für einen Sitz in der Regierung oder im Parlament konnten sich auch nicht an symbolträchtigen Veranstaltungen im Kanton Jura wie dem Marché Concours national de chevaux in Saignelégier, dem Chant du Gros oder an Dorffesten für Stimmen werben.