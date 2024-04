Aktuell ist die SVP mit Abstand die stärkste Partei im Thurgauer Grossen Rat, mit 45 der 130 Sitze. Dann folgen die FDP und die Mitte mit jeweils 18 Sitzen.

Viertstärkste Kraft im Kanton sind die Grünen, noch vor der SP, die sie bei den Wahlen vor vier Jahren überholt haben. Die weiteren Sitze gehen an die GLP, die EVP und die EDU.

SVP mit guter Ausgangslage

Themen wie Migration und Sicherheit sind aktuell geblieben. SVP-Parteipräsident Ruedi Zbinden sagt: «Wir sind in einer guten Situation, auch personell. Das Ziel ist es, mit unseren Listen pro Wahlkreis einen Sitz dazuzugewinnen.» Im Thurgau gibt es fünf Wahlkreise, das wären dann fünf Sitze mehr.

Legende: Schon jetzt kann die SVP als einzige Partei aus eigener Kraft ein Behördenreferendum ergreifen; dafür braucht es 30 Stimmen. So kann die SVP also alleine dafür sorgen, dass es bei einer Gesetzesänderung auch zu einer Volksabstimmung kommt. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Die Mitte und die FDP sind aktuell im Grossen Rat gleich stark.

Wer hat die Nase vorne: Mitte oder FDP?

Sie Mitte hat in allen Bezirken eine Listenverbindung mit der EVP. Zusammen sind sie jetzt schon die zweitstärkste Fraktion im Rat. Die EVP profitiert heuer möglicherweise davon, dass es die BDP nicht mehr gibt und die Mitte sich mit dem Namenswechsel etwas von den christlichen Werten distanziert hat.

Bei der FDP tritt die Hälfte nicht mehr an

Die FDP hat einen schwereren Stand als die Mitte. Sie feierte zwar einige Erfolge im Parlament, hat aber ein Problem: Von den 18 bisherigen Grossratsmitgliedern treten neun nicht mehr an. Stichwort Bisherigen-Bonus.

Legende: Überall Wahlplakate: Im Kanton Thurgau sind im April Gesamterneuerungswahlen. SRF/FABIAN MONN

Bei den Grünen, der SP und der GLP geht es darum, ihre Sitze so gut wie möglich zu halten. Zwischen der SP und den Grünen herrscht momentan etwas Unruhe: Die SP sprach der Grünen-Regierungskandidatin Sandra Reinhart die Unterstützung ab. Daraufhin gab es böse Worte in Richtung der SP. Listenverbindungen der SP und der Grünen gibt es trotzdem in allen Wahlkreisen – miteinander soll also ein besseres Ergebnis geben als nebeneinander.

Nur teilweise Klimaalianz

Die GLP geht nicht in allen Bezirken eine Listenverbindung mit den Grünen und der SP ein: Die Klimaallianz von den nationalen Wahlen gibt es also nur noch teilweise. Dreimal existiert sie noch, in einem Wahlkreis verband sich die GLP mit der Mitte, in einem mit der FDP.

EDU mit Aufrecht verbunden

Die kleinste Vertretung im Grossen Rat ist die EDU. Sie hält fünf Sitze inne, ein Sitz der EDU-Fraktion hat eine Parteilose, die vor vier Jahren als SP-Vertreterin gewählt wurde und nun für Massvoll bei den Erneuerungswahlen antritt.

Die EDU geht neu eine Verbindung mit Aufrecht Thurgau ein, statt mit der SVP. Aufrecht Thurgau tritt zum ersten Mal bei Grossratswahlen an und hat eine realistische Chance, einen oder zwei Sitze zu erobern. Weniger realistisch ist dies für die Gruppierung Massvoll, die in zwei Bezirken antritt.