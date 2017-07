Attacke in Schaffhausen

Fahndung dauert an 1:18 min, aus Tagesschau am Vorabend vom 24.7.2017

Die Tat: Am Montagvormittag hat ein 51-jähriger Mann mit einer Motorsäge ein Büro der Krankenkasse CSS gestürmt. Er habe gezielt Mitarbeiter angegriffen. Fünf Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer.

Der Polizeieinsatz: Der Angriff und der dadurch ausgelöste Polizeieinsatz brachte das Leben in der Schaffhauser Vorstadt zum Erliegen. Das Gebiet wurde grossräumig abgesperrt, Läden und Häuser wurden evakuiert.

Die Opfer: Eine Sprecherin der Krankenkasse bestätigt, dass zwei ihrer Mitarbeiter verletzt und hospitalisiert wurden. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Noch ist unklar, ob es sich bei ihnen um CSS-Kunden oder Passanten handelt. Das schwer verletzte Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der Täter: Beim Angreifer handelt es sich um einen 51-jährigen Mann. Er wird als Aussenseiter beschrieben, der meist in Wäldern lebt und sich offiziell abgemeldet hat. In den Jahren 2014 und 2016 wurde der 51-Jährige in den Kantonen Bern und Luzern bereits wegen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz verurteilt. Die Polizei hält ihn für aggressiv und brandgefährlich. Die Kettensäge habe er mit grosser Wahrscheinlichkeit noch bei sich. Es sei zudem gut möglich, dass er noch schwerer bewaffnet sei.

Die Fahndung: Aktuell haben die Ermittler «keine Ahnung», wo sich der Flüchtlige befindet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er im Grenzgebiet zu Deutschland unterwegs ist. Ob er zu Fuss flüchtet oder über ein Fahrzeug verfügt, ist unklar. Ein Auto des Täters wurde bereits gefunden.

Hinweise an die Bevölkerung: Wer auf den Mann treffe, solle ihm ausweichen und sofort die Polizei informieren, heisst es.

Der Hintergrund: Das Motiv ist noch völlig unklar. Nur so viel: «Die Tat hat sich klar gegen Mitarbeitende dieser Versicherung gerichtet», sagte Staatsanwalt Peter Sticher an der Medienkonferenz am Nachmittag.