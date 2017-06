FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen wird nicht Regierungsrat von Bern. Es ist nicht seine erste grosse persönliche Niederlage.

SRF News: Sie wurden am Mittwochabend nicht für eine Kandidatur für in den Berner Regierungsrat nominiert. Ist das der Anfang vom Ende Ihrer politischen Karriere?

Christian Wasserfallen: Nein, ganz sicher nicht. Meine Motivation ist ungebrochen. Offenbar war der Wille nicht da, einem jüngeren Kandidaten das Vertrauen zu schenken. Aber man kann in der Politik immer viel erreichen. Es gibt auch die Privatwirtschaft, in der ich verschiedene Engagements habe. Heute weiss man sowieso nicht, was noch alles kommt. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich schon mit 26 Jahren in den Nationalrat gewählt werde.

Sie zwar erst 36, doch bereits in der dritten Legislatur im Nationalrat. Sie haben mal gesagt, nach zwölf Jahren möchten Sie etwas Neues machen. Was wollen Sie tun?

Das werde ich Ihnen heute sicher nicht sagen. Wichtig scheint mir, den nächsten Schritt zu machen und dass Philippe Müller unseren Sitz im Regierungsrat halten kann. Das wird kein Spaziergang. Meine Unterstützung hat er.

Wie stark schmerzt die Niederlage?

Ich bin sehr enttäuscht, denn ich hätte das sehr gerne gemacht. Ich kenne auch sehr viele Regierungsräte anderer Kantone und ich habe viele Gespräche geführt. Es wäre eine sehr interessante Aufgabe gewesen, mit einem starken Kanton im Rücken.

Das Gespräch führte Christian Liechti.