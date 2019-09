10:30

Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt

Er habe sich gefragt: Ist das der richtige Zeitpunkt? Was er im Unternehmen höre, mache ihm keine Freude, aber ihm habe man beim Stellenantritt gesagt: «Wir suchen keinen Schönwetterkapitän!» Er habe entgegnet, er habe auch keinen Liegestuhl an Deck gebucht. Bei der SBB sei immer irgendetwas los. Deshalb wolle er am Zeitpunkt festhalten. Er stehe weiterhin mit Haut und Haar dem Unternehmen zur Verfügung.