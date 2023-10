Denselben Gedanken hatten auch Menschen in der Zentralschweiz – eigentlich ein Hort des Katholizismus. In der Stadt Luzern traten in den zwei Wochen nach der Studie rund 160 Gläubige aus der Gemeinschaft mit rund 27'500 Mitgliedern aus. Sonst gebe es pro Woche ca. 13 Austritte. Nicht zugenommen hat die Zahl hingegen bei der katholischen Kirche Emmen-Rothenburg.

In der Stadt Zug traten in den zwei Wochen nach der Studie 50 Personen aus der katholischen Kirche aus. In Schwyz waren es 70 Austritte. In Nidwalden 35. Von mehr Austritten als normal berichten auch Kirchengemeinden in Obwalden und Uri.