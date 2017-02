Nur noch wenige Stimmberechtigte gehen persönlich an die Urne. Trotzdem ist die Schliessung von Stimmlokalen umstritten.

Das Wichtigste in Kürze

Die Stadt Zürich reduziert die Zahl der Stimmlokale von 50 auf 14 .

von auf . Kritiker sagen, damit gehe ein Stück Demokratie verloren.

sagen, damit gehe verloren. Die Stadt verteidigt sich, es gebe noch immer mehr Stimmlokale als andernorts.

Am letzten Abstimmungswochenende im November konnten die Zürcherinnen noch in 50 Stimmlokalen persönlich ihre Stimme abgeben. Am nächsten Sonntag werden es noch 14 sein.

Die meisten Stimmlokale würden einfach nicht mehr gut genug besucht, sagt die Zürcher Stadtschreiberin Claudia Cuche-Curti. An einigen Orten seien innerhalb von zwei Stunden noch etwa hundert Leute an die Urne gegangen. Die Nachfrage für das Angebot sei nicht mehr vorhanden.

Kritiker: Urnengang mehr als Stimmabgabe

In den Quartieren und im Stadtparlament löst der Entscheid zur Schliessung von 36 Stimmlokalen Kritik aus. Beim Gang an die Urne gehe es um mehr als die Stimmabgabe, sagt SVP-Parlamentarier Daniel Regli: «Man politisiert miteinander und oft sammeln wir vor den Stimmlokalen auch Unterschriften». Es gehe um einen demokratischen Akt, und dieser solle weiterhin stattfinden.

Mit der Schliessung der Stimmlokale spare die Stadt nur gerade 50'000 Franken pro Jahr, so Regli. Das sei für eine Stadt mit einem jährlichen Aufwand von 8,7 Milliarden Franken ein Klacks.

Claudia Cuche-Curti betont, in Zürich gebe es mit 14 Stimmlokalen immer noch mehr als in anderen Städten: «Luzern und St. Gallen haben nur noch ein Stimmlokal, Bern deren sechs». Der Abbau von Stimmlokalen habe an diesen Orten zu einer Verlagerung zur briedflichen Stimmabgabe geführt, aber nicht zu einer geringeren Stimmbeteiligung.