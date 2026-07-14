Legende: Postauto

Marcel Althaus ist der Frühaufsteher aller Schweizer Busfahrer und startet mit seiner Busfahrt den Schweizer ÖV-Tag. Wir haben ihm drei Fragen gestellt.

1. Welche Passagiere fahren bei Ihnen früh morgens mit?

Bei den ersten Fahrten am Morgen sind es überwiegend Mitarbeitende der Lonza, die zur Arbeit fahren. Dafür sind wir der Lonza sehr dankbar, da sie einen Teil der Kosten für das Streckenabonnement ihrer Mitarbeitenden übernimmt. Schade ist allerdings, dass nicht noch mehr Mitarbeitende dieses Angebot nutzen. Gelegentlich fahren auch Personen mit, die nach einer langen Nacht oder einem Ausgang auf dem Heimweg sind.

2. Gib es einsame Fahrmomente?

Ja, das kommt im Sommer je nach Schichtbetrieb der Lonza gelegentlich vor. Ich empfinde diese Fahrten jedoch keineswegs als negativ. Im Gegenteil: Ich geniesse den frischen Morgenduft der Berge, die herrliche Aussicht ins Tal, den hell beleuchteten Bahnhof Brig und die ersten Sonnenstrahlen, die den Tag beginnen lassen. Das sind jeweils besondere Momente.

3. Was ist das Highlight der ersten Fahrt am frühen Morgen?

Das Highlight ist für mich klar die besondere Stimmung am frühen Morgen. Die Ruhe, die klare Bergluft, der Blick ins Tal und der Sonnenaufgang machen jede erste Fahrt zu einem einzigartigen Erlebnis.