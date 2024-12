Für viele Menschen in der Schweiz macht Schnee an Weihnachten das Fest erst richtig schön. Wie die Chancen dafür stehen, weiss SRF-Meteo-Redaktor Gaudenz Flury.

Gaudenz Flury Meteorologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gaudenz Flury arbeitet seit 2012 bei SRF Meteo. Nach dem Geografiestudium mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik arbeitete er zunächst für das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF und für MeteoSchweiz.

Gibt es weisse Weihnachten?

Ja, aber nicht überall. In den Alpen sind weisse Weihnachten fix, in mittleren Lagen ziemlich sicher. In den tiefsten Lagen wird es nicht überall für weisse Weihnachten reichen.

Wo schneit es am meisten?

Am Alpennordhang oberhalb von rund 1000 Metern gibt es insgesamt (also von Samstagabend bis Heiligabend) 100 bis 150 Zentimeter Schnee. Am meisten Schnee fällt voraussichtlich vom östlichen Berner Oberland über die Zentralschweiz bis ins Glarnerland.

Legende: Die Schneesituation in der Schweiz bis Heiligabend. srf Meteo

Gibt es auch in den grossen Schweizer Städten Schnee?

Bereits jetzt ist es in Sion und Chur weiss. Auch in St. Gallen dürfte es noch weiss werden. Für Genf und Basel wird es wahrscheinlich nicht reichen, bei Bern und Zürich sind die Chancen 50:50. Aber von überall in der Schweiz ist man ziemlich schnell auf einem Hügel mit Schnee, ausser im Tessin. Heute und morgen bleibt es in der Schweiz stürmisch, wobei vielerorts im Flachland die kräftigsten Böen bereits durch sind. Auf den Alpengipfeln nimmt der Wind noch zu und es bleibt bis am Dienstag stürmisch.

Letzte weisse Weihnachten im Flachland Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das verschneite Zürich an Weihnachten 2010. Keystone/Alessandro della Bella Die letzten verbreitet weissen Weihnachten im Flachland gab es in der Schweiz im Jahr 2010.

Wie lange bleibt der Schnee liegen?

In den Bergen, also oberhalb von 1000 bis 1500 Meter könnte der Schnee den ganzen Winter überstehen. In den tiefen Lagen wird das weisse Gastspiel nur eine kurze Sache.

Wie sieht das Wetter bis Silvester aus?

In den Bergen und im Süden sieht es nach viel Sonnenschein aus, im Osten streift uns allenfalls am Donnerstag oder Freitag eine schwache Störung. Über dem Flachland liegt zumindest zeitweise Nebel oder Hochnebel. In den Bergen wird es einiges milder. Im Flachland gibt es Höchstwerte zwischen 1 und 5 Grad.