Das Champions League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Valencia gilt als Katalysator der Tragödie in Bergamo mit Tausenden Corona-Toten.

Die für die Mannschaft aus Bergamo historische Partie war am 19. Februar vor über 44’000 Zuschauern im Mailänder San-Siro-Stadion ausgetragen worden. Das Spiel fand nicht in Bergamo selbst statt, da das Heimstadion für Europacup-Spiele nicht zugelassen ist. Die über 40'000 Anhänger waren demnach in Bussen, Zügen oder auf Autobahn-Raststätten und Restaurants in engem Kontakt. Desweiteren sollen sich viele Fans in Bergamo in Bars oder in den Wohnungen versammelt haben, um das Spiel im Fernsehen zu verfolgen. Dies könnte zur massiven Verbreitung der Pandemie in Bergamo beigetragen haben. Die Stadt hat Tausende Tote zu beklagen. Der Bürgermeister von Bergamo, Giorgio Gori, bezeichnete die Begegnung als «biologische Bombe». Experten sind sich ob der tatsächlichen Auswirkungen dieses Spiels nicht einig.