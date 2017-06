Die Wasserzinseinnahmen belaufen sich gesamtschweizerisch derzeit auf jährlich rund 550 Millionen Franken. Die durchschnittliche Belastung der aus Wasserkraft erzeugten Energie durch den Wasserzins beträgt knapp 1,2 Rappen pro Kilowattstunde. Vom Wasserzins profitieren jene Kantone, in denen Strom aus Wasser produziert wird: So erbringen etwa die sechs Kantone Aargau, Bern, Graubünden, Tessin, Uri und Wallis gut 80 Prozent der Wasserkraftproduktion. Allein in Graubünden und im Wallis werden knapp 50 Prozent des Wasserstroms produziert. Entsprechend hoch sind die Einnahmen der beiden Kantone aus den Wasserzinsen.