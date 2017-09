Stimmen aus der Wirtschaft wünschen sich Eignungsprüfungen für Bundesrats-Kandidaten. Politexperten sind da eher skeptisch.

Führungsqualitäten der Bundesratskandidaten 1:49 min, aus Tagesschau vom 17.9.2017

Am Mittwoch wird ein neues Mitglied in den Bundesrat gewählt. Für die Kandidaten bestehen ganz unterschiedliche Kriterien, die niemals auf eine Person passen: Da ist zum einen der Anspruch einer Sprachregion – mit dem Tessiner Ignazio Cassis. Dann sollte es eine Frau sein – bei Isabelle Morat also die Geschlechterfrage. Und unbestritten ist die Parteizugehörigkeit – in dieser Ergänzungswahl die FDP.

Nun werden aber aus der Wirtschaft Stimmen laut, die als Auswahlkriterium auch Management-Qualitäten fordern, denn immerhin ist ein Bundesrat auch Chef über Tausende von Mitarbeitern eines Departements.

Unterschiedliche Logiken bei Politik und Wirtschaft

Auf die Anforderung nach Qualifikationen, wie sie in der Wirtschaft notwendig sind, reagieren Politologen skeptisch. Die Politik könne durchaus in vielen Bereichen von der Wirtschaft lernen, sagt der Politologe Adrian Vatter.

Nur würden Politik und Wirtschaft nach ganz unterschiedlichen Logiken funktionieren: «Die Wirtschaft nach dem Wettbewerbsprinzip und nach der Marktlogik, während die Politik, gerade in der Schweiz, stark kompromissorientiert funktioniert. Hier muss der Konsens gesucht werden.»

Management-Qualitäten gleich als das wichtigste Kriterien für Mitglieder des Bundesrats lehnt auch alt Ständerat Felix Gutzwiller (FDP/ZH) ab. Er war Mitglied der FDP-Findungskommission für die Nachfolge von Didier Burkhalter.

Auch für ihn sind Politik und Wirtschaft zwei sehr unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Anforderungen und Kompetenzen, die gefragt sind. Wir seien in der Schweiz gut gefahren mit diesen unterschiedlichen Systemen.

«Wenn wir die letzten 50 Jahre Politik ansehen, hat die politische Selektion sicher nicht schlechtere Ergebnisse gezeigt, als dies in der Wirtschaft der Fall war», ist Gutzwiller überzeugt.

Assessments - oder die klassische, öffentliche «Ochsentour»

Eignungsprüfungen, sogenannte Assessments, wie sie für das höhere Management in Unternehmen üblich sind, gibt es auch in der Politik, betont Politologe Adrian Vatter.

Eine Eignungsprüfung finde in der Politik eigentlich viel transparenter statt als in der Wirtschaft. «Es sind gerade die Medien, die als Hüter der Demokratie eine ganz wichtige Rolle spielen. Eigentlich findet so ein öffentliches Assessment statt.»