Wer seine Mütze und Winterjacke noch nicht aus dem Schrank geholt hat, sollte dies baldmöglichst tun. Denn heute soll im Flachland der erste Schnee fallen. Wie lange er bleiben wird, weiss SRF-Meteo-Redaktor Jürg Zogg.

Jürg Zogg Meteorologe SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jürg Zogg ist seit April 2004 als Meteorologe bei SRF Meteo tätig. Das Geographiestudium an der Universität Zürich schloss er mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik ab. Danach arbeitete er knapp fünf Jahre für den Wetterdienst Meteomedia im Appenzellerland.

Kommt jetzt der grosse Schnee?

An einigen Orten gibt es bis Freitag eine ordentliche Ladung Neuschnee. Am grössten sind die Mengen in den westlichen Alpen, wie beispielsweise im Unterwallis. Da der Grossteil des Niederschlages in Zusammenhang mit einer Warmfront fällt, kommt aber genau dort vorübergehend auch mildere Luft ins Spiel. Somit steigt die Schneefallgrenze beispielsweise im Chablais am Donnerstagabend vorübergehend auf 1300 bis 1800 Meter über Meer an. Darüber sind 60 bis 80 Zentimeter Neuschnee möglich, allerdings mit grossen Schneeverwehungen.

Welche Regionen können sich auf Schnee freuen?

Grundsätzlich kommt im Laufe des Donnerstags fast in der ganzen Schweiz Schneefall auf. Während es etwa vom Kanton Aargau an ostwärts auch im Flachland für eine Schneedecke von 10 bis 20 Zentimeter reichen könnte, ist es weiter im Westen weniger. Zwar fallen zunächst einige Zentimeter Neuschnee, später steigt aber die Schneefallgrenze etwas an und es gibt Schneeregen, Regen und Pflotsch – bevor in der Nacht auf Freitag wieder Schnee bis ganz unten fällt. In den Kantonen Freiburg, Bern und Wallis liegt man genau im Übergangsbereich der beiden Luftmassen. Dort kann es auf engem Raum grosse Gegensätze von Schnee, Regen und lokal auch gefrierendem Regen geben. Auf glatte Strassen und Trottoirs muss man in allen Regionen gefasst sein.

Wie lange bleibt der Schnee liegen?

Im Flachland beginnt der Schnee bereits im Laufe des Samstags etwas zu tauen. Am Sonntag geht es dem Schnee bei zeitweise sonnigem Wetter, Föhn und acht bis zwölf Grad weiter an den Kragen.

Legende: Diese Kühe machten schon letzte Woche Bekanntschaft mit dem ersten Schnee. (Bild: St. Margrethenberg, St. Gallen, 14.11.2024) Keystone/ Gian Ehrenzeller

Ist der Zeitpunkt normal?

Im langjährigen Mittel fällt der erste messbare Schnee im Flachland der Deutschschweiz Ende November oder Anfang Dezember. Nun sind wir einige Tage früher – aussergewöhnlich ist dies aber nicht.

Wie kalt wird es in den kommenden Tagen?

Der kälteste Tag wird der Freitag mit knapp über 0 Grad im Flachland und Minus 10 Grad auf 2000 Metern. Am Wochenende geht es bereits wieder aufwärts mit den Temperaturen. Extrem ist die Erwärmung auch in der Höhe. Am Sonntag ist es auf 2000 Metern mit 9 Grad fast 20 Grad wärmer als 48 Stunden vorher.

Wann kommt der nächste Schnee – oder wars das schon?

Einen weiteren Wintereinbruch bis ins Flachland sehe ich auf den Wetterkarten zurzeit nicht. Wir machen allerdings Wetterprognosen für die kommenden zehn bis maximal 14 Tage. Was danach kommt, ist noch offen.

04:59 Video Archiv: Mittagsausgabe Meteo Aus Meteo vom 20.11.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden.