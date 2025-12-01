 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Brand verzögerte Betrieb im Bundeshaus

Themen in diesem Liveticker

  • Ständerat beginnt Debatte zu umstrittenem Sparpaket des Bundes
  • Technisches Problem löst Brand im Bundeshaus aus
  • Ständerat streitet stundenlang über Sparpaket
  • Das Programm im Parlament von heute
  • Debatte in den Räten beendet
  • Ständerat will arbeitende Rentner nicht von Bundessteuer befreien
  • Neue Verkaufs- und Importregeln für Imitationswaffen
  • Bund soll härter gegen straffällige Ausländer vorgehen
  • Parlament bewilligt zusätzliche Million für den Giftnotruf
  • Räte streiten weiter um Wiedereinführung von Doppelnamen

