- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
Themen in diesem Liveticker
- Ständerat beginnt Debatte zu umstrittenem Sparpaket des Bundes
- Technisches Problem löst Brand im Bundeshaus aus
- Ständerat streitet stundenlang über Sparpaket
- Das Programm im Parlament von heute
- Debatte in den Räten beendet
- Ständerat will arbeitende Rentner nicht von Bundessteuer befreien
- Neue Verkaufs- und Importregeln für Imitationswaffen
- Bund soll härter gegen straffällige Ausländer vorgehen
- Parlament bewilligt zusätzliche Million für den Giftnotruf
- Räte streiten weiter um Wiedereinführung von Doppelnamen
Quellen: SRF, Agenturen