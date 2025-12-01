 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Lockerung bei Waffenexporten: «Und die Ukraine?» – Debatte läuft

  • Nationalrat tritt auf das Geschäft ein
  • Parmelin: Unter Umständen Lieferung an Ukraine in Jahren möglich
  • Bundesrat Parmelin spricht über die geplanten neuen Regeln
  • Beat Flach (GLP/AG): «Rote Linien werden nicht überschritten»
  • Balthasar Glättli (Grüne/ZH): Es sei eine «Lex Rüstungsindustrie»
  • Heinz Theiler (FDP/SZ): Stärkung der bewaffneten Neutralität
  • Mauro Tuena (SVP/ZH): Starke Rüstungsindustrie für starke Armee
  • Priska Seiler Graf: Ukraine soll explizit keine Hilfe erhalten
  • Reto Nause (Mitte/BE): «Fliegen aus Lieferketten hinaus»
  • Minderheit der Kommission: Lockerungen für die Industrie

Quellen: SRF, Agenturen

Rendez-vous, 01.12.2025, 12:30 Uhr

