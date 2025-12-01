 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Räte schreiten wieder ins Bundeshaus – die Geschäfte von heute

Themen in diesem Liveticker

  • Kriegsmaterialgesetz – der aktuelle Stand:
  • Übers Budget, einige Differenzen und 6 Wochen Ferien in der Lehre
  • Morgen geht's weiter
  • Nationalrat will Bundesratsrücktritte strenger regeln
  • Ständerat will Gespräche über Sicherheitskooperation mit der Nato
  • Wolfabschüsse auch während Schutzzeit und im Jagdbanngebiet
  • SRF-Fachredaktor: «Sorge über Waffengewalt überwiegt»
  • Ständerat fordert dringliche Beschaffungen gegen Drohnenangriffe
  • Wiedereinführung der Taschenmunition vom Ständerat abgelehnt
  • Bundesrat: Können wir uns keinen Einsatz der Munition vorstellen

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 02.12.2025, 19:30 Uhr

