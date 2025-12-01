- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Kriegsmaterialgesetz – der aktuelle Stand:
- Übers Budget, einige Differenzen und 6 Wochen Ferien in der Lehre
- Nationalrat will Bundesratsrücktritte strenger regeln
- Ständerat will Gespräche über Sicherheitskooperation mit der Nato
- Wolfabschüsse auch während Schutzzeit und im Jagdbanngebiet
- SRF-Fachredaktor: «Sorge über Waffengewalt überwiegt»
- Ständerat fordert dringliche Beschaffungen gegen Drohnenangriffe
- Wiedereinführung der Taschenmunition vom Ständerat abgelehnt
- Bundesrat: Können wir uns keinen Einsatz der Munition vorstellen
