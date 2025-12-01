- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Rösti in Klimadebatte: «Sie haben mich grilliert»
- Ständerat debattiert umstrittenes Sparpaket des Bundes
- Nationalrat führt dringliche Debatte zu US-Zöllen
- Technisches Problem löst Brand im Bundeshaus aus
- Ständerat streitet stundenlang über Sparpaket
- Das Programm im Parlament von heute
- Debatte in den Räten beendet
- Ständerat will arbeitende Rentner nicht von Bundessteuer befreien
- Neue Verkaufs- und Importregeln für Imitationswaffen
- Bund soll härter gegen straffällige Ausländer vorgehen
Quellen: SRF, Agenturen