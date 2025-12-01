Rösti in Klimadebatte: «Sie haben mich grilliert»

Ständerat debattiert umstrittenes Sparpaket des Bundes

Nationalrat führt dringliche Debatte zu US-Zöllen

Technisches Problem löst Brand im Bundeshaus aus

Ständerat streitet stundenlang über Sparpaket

Das Programm im Parlament von heute

Debatte in den Räten beendet

Ständerat will arbeitende Rentner nicht von Bundessteuer befreien

Neue Verkaufs- und Importregeln für Imitationswaffen