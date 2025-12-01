 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wintersession 2025 Rösti in Debatte zum Klima: «Sie haben mich grilliert»

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Rösti in Klimadebatte: «Sie haben mich grilliert»
  • Ständerat debattiert umstrittenes Sparpaket des Bundes
  • Nationalrat führt dringliche Debatte zu US-Zöllen
  • Technisches Problem löst Brand im Bundeshaus aus
  • Ständerat streitet stundenlang über Sparpaket
  • Das Programm im Parlament von heute
  • Debatte in den Räten beendet
  • Ständerat will arbeitende Rentner nicht von Bundessteuer befreien
  • Neue Verkaufs- und Importregeln für Imitationswaffen
  • Bund soll härter gegen straffällige Ausländer vorgehen

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 15.12.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)