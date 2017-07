Attacke in Schaffhausen

Der Täter der Kettensägen-Attacke von Schaffhausen bleibt unauffindbar. 3 Fragen an die Schaffhauser Polizeisprecherin Cindy Beer.

«Der Täter ist nach wie vor flüchtig» 0:21 min, vom 25.7.2017

SRF: Sie suchen seit gestern nach dem mutmasslichen Täter der Kettensägen-Attacke. Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Cindy Beer: Der Täter ist nach wie vor flüchtig. Wir suchen ihn mit einem Grossaufgebot, auch mit Unterstützung von anderen Kantonspolizeien und unseren deutschen Kollegen. Es sind uniformierte und zivile Polizisten sowie auch Diensthunde im Einsatz. Zudem haben wir eine Sonderkommission eingesetzt.

Warum gestaltet sich die Suche so schwierig?

Ein Problem ist, dass wir keine Hinweise haben, in welche Richtung der Mann das Bürogebäude gestern verlassen hat. Wir müssen nun einen einzelnen Mann in einem grösseren Gebiet suchen, ein Mann, der sich gut in den Wäldern auskennt.

Welche Empfehlungen geben Sie der Bevölkerung ab?

Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Täter bewaffnet ist. Es ist ein Mann, der mit einer Motorsäge auf Leute losgegangen ist. Wir stufen ihn als sehr gefährlich ein. Dementsprechend bitten wir die Bevölkerung, sich nicht in die Nähe dieser Person zu begeben, falls sie gesehen wird, sondern sofort die Polizei zu alarmieren.