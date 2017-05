«Wanna Cry» ist eine Erpressungssoftware, die sich über den Mailverkehr als Trojaner in den Computer einnistet. Dort verschlüsselt sie alle Daten. Dazu kommt die Meldung, dass die Daten erst nach Zahlung eines Lösegeldes wieder entsperrt werden. Weltweit waren Mitte Mai 75‘000 PCs betroffen. Durch das Virus wurden zum Beispiel in Grossbritannien Spitäler lahmgelegt, in Deutschland zeigten die Anzeigentafeln an den Bahnhöfen Fehlermeldungen. Die Angriffswelle konnte durch ein IT-Sicherheitsforscher gestoppt werden, als dieser durch Zufall auch eine Art «Notausschalter»

stiess.