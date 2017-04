Der Fall Credit Suisse

Schweizer Strafverfolger haben sich in den Steuerfall bei der Credit Suisse eingeschaltet. Die BA sei in Kontakt mit niederländischen Behörden, sagte Lauber. Die BA kritisierte zuvor das Vorgehen der Niederlande in Zusammenhang mit Razzien wegen Verdacht auf Steuerbetrug bei der Bank – die Schweiz war nicht in die Aktion einbezogen.