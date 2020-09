Das World Economic Forum (WEF) und der Ort Davos gehören seit 50 Jahren zusammen. Nun kommt es zur Trennung. Ende August wurde bekannt, dass das WEF 2021 vom Winter auf den Frühsommer geschoben werden soll. Bereits zuvor war die Rede von einer kleineren, digitalen Ausgabe gewesen. Nun soll aber nicht nur das Datum, sondern auch der Ort verändert werden.

Davoser Hotels per Brief informiert

Die Davoser Hotels haben ein Schreiben erhalten, in welchem das WEF ankündigt, einen anderen Standort zu suchen. Tamara Henderson, Präsidentin von Hotel Gastro Davos, bestätigte am Dienstag einen Bericht der «Südostschweiz» gegenüber der Agentur Keysone-SDA. Man sei von dieser Ankündigung überrascht worden und fühle sich übergangen.

Ob das WEF ganz abgesagt wird oder welche alternativen Austragungsorte geprüft werden, ist nicht bekannt. Auf Anfrage von SRF lässt WEF-Direktor Alois Zwinggi ausrichten, es sei noch kein Entscheid gefallen. Kommuniziert werde deshalb erst kommende Woche.

Für die Gemeinde habe dieser Brief an die Hotels nichts geändert, sagte Gemeindeschreiber Michael Straub zum Zeitungsbericht. Die Gemeinde sei davon ausgegangen und gehe weiter davon aus, dass das WEF kommendes Jahr nicht in Davos stattfinde, wenn sich in der Corona-Pandamie keine Wende zum Positiven einstelle. «Unser nächster Termin ist der Januar 2022», betonte Straub.