Mehr offene Stellen in Zürich

In der Stadt Zürich gibt es immer mehr offene Stellen. Ende 2016 waren es knapp 6900. Das sind 2,7 Prozent mehr als Ende 2015. Getrieben wird diese Entwicklung durch die grosse Anzahl offener Stellen in der Industrie. Im Jahr 2016 stieg die Anzahl der freien Arbeitsplätze in der Industrie in der Stadt Zürich um 19 Prozent auf knapp 500.