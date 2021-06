Erneut haben heftige Gewitter die Schweiz heimgesucht.

Betroffen waren zunächst vor allem die Westschweiz und der Kanton Bern, anschliessend zog das Gewitter weiter in Richtung Osten.

Zahlreiche Schadensmeldungen sind bei der Polizei eingegangen, mehrere Personen wurden durch Hagelkörner verletzt.

Am Jura Südfuss wehten laut Wetterdiensten Böen von 101 Kilometern pro Stunde, so auch in Cressier NE. Der Bund hatte auf seiner Naturgefahrenkarte vor einer Gewittergefahr der Stufe «erheblich» gewarnt.

Riesige Hagelkörner

Auch der Kanton Freiburg und insbesondere die Region Gruyère waren am Montagabend von den Unwettern betroffen. In der Stadt Bulle fielen Hagelkörner in der Grösse von Golfbällen. In La Roche, zwischen Bulle und Freiburg, waren die Hagelkörner etwa so gross wie eine Murmel.

Arg in Bedrängnis kam laut Kantonspolizei Freiburg eine 16-köpfige Schulklasse mit ihren zwei erwachsenen Begleitpersonen, die in Bulle von einem Hagelzug überrascht wurde. Sechs Kinder und eine erwachsene Begleitperson wurden vom Rettungsdienst betreut und zur Untersuchung in ein Spital gebracht.

Hier wurde die Kantonsstrasse überflutet und Autos hatten Mühe, sich fortzubewegen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA feststellte. Die Freiburger Kantonspolizei habe interveniert, teilte sie mit, ohne weitere Details zu nennen.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Das Gewitter, das am frühen Montagabend über den Kanton Bern gezogen ist, hat zu Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Wie der Bahninformation der SBB zu entnehmen ist, traten auf den Linien Bern-Belp, Bern-Schwarzenburg und Bern-Kerzers FR Fahrleitungsstörungen auf. Letztere konnte am späten Montagabend behoben werden.

Legende: Riesige «Hagelkörner» sind in Steinhausen ZG vom Himmel gefallen. SRF / Brian Gottschalk

Auch im Kanton Zürich regnete es in Strömen. Ein Video auf Twitter zeigt eindrucksvoll die Wucht der Hagelkörner und den heftigen Regen.

Nach dem Gewitter, das am früheren Montagabend über das Schweizer Mittelland zog, hat die Berner Kantonspolizei über 300 Schadenmeldungen erhalten. Dies vor allem wegen umgestürzter Bäume und Wassereinbrüche.

Seit 16.45 Uhr haben wir über 300 Unwettermeldungen erhalten. Gemäss aktuellen Kenntnissen mehrheitlich wegen umgestürzter Bäume und Wassereinbrüchen. Bei Meikirch kam es zu einem schweren Unfall – mehr Informationen folgen morgen. Danke allen, die aktuell im Einsatz stehen! — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) June 28, 2021 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Wie die Berner Kantonspolizei auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter bekannt gab, kam es bei der Ortschaft Meikirch nördlich von Bern zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei soll es einen Zusammenhang mit dem Gewitter geben, Details werden jedoch erst später bekannt gegeben.

Gemäss SRF Meteo wurden zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr in der ganzen Schweiz rund 45'000 Blitzeinschläge gemessen. Mit rund 14'000 Blitzen seien im Kanton Zürich am meisten Entladungen registriert worden.

Mehrere Verletzte

Wegen des Hagelgewitters hat es im Kanton Zug zwei Verletzte gegeben. Feuerwehren standen wegen beschädigter Dächer und Wasserschäden im Dauereinsatz. In Cham wurde eine Velofahrerin durch Hagelkörner am Kopf verletzt. Die 29-jährige Frau musste mit dem Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert werden.In Baar wurde eine Autofahrerin durch Glassplitter leicht verletzt, als der Hagelschauer ihre Frontscheibe beschädigte, wie es weiter hiess.

Auch A1 und A12 betroffen Box aufklappen Box zuklappen Auf der A1 zwischen Wil SG und Münchwilen TG kam es wegen Hochwassers zeitweise zu Stau, wie der Verkehrsdienst TCS twitterte. Wegen der Witterungsverhältnisse war der Verkehr auf der Autobahn A12 zeitweise stark eingeschränkt.

Bei der Luzerner Polizei und den Feuerwehren gingen 450 Meldungen ein. Diese betrafen hauptsächlich überschwemmte Strassenabschnitte und Unterführungen, Wassermassen die in Häuser flossen, abgedeckte Häuser oder Scheunen und durch den Hagel beschädigte Dachfenster. In Wolhusen wurde eine Person durch herumfliegende Gebäudeteile verletzt. Zwei weitere Person wurden durch Hagelkörner verletzt.