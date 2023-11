Der Bahnverkehr im Bahnhof Zug ist teilweise unterbrochen.

Der Grund dafür sei eine technische Störung an der Bahnanlage, wie die SBB meldet.

Die Einschränkung dauert bis ungefähr 12 Uhr.

Die Störungsbehebung schreitet voran, wie die SBB auf der Plattform X (früher Twitter) schreibt. Vereinzelt können wieder Züge den Bahnhof Zug befahren.

Von der Störung betroffen sind die Linien IR, IR70, IR75, S1, S5, S24. Auch die Zugverbindungen ins Tessin sind mit den Linien EC, IC2, IR46, S2 betroffen. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen, meldet die SBB.

Legende: Aufgrund einer technischen Störung ist der Bahnverkehr im Bahnhof Zug unterbrochen. Keystone/ Gaetan Bally

Es werden Ersatzbusse organisiert, so die SBB. Jedoch ist mit Wartezeiten zu rechnen. Reisende zwischen Luzern und Zürich HB reisen via Olten. Reisende zwischen Arth-Goldau und Zürich HB reisen via Olten.