Zwei offenbar alkoholisierte Piloten sind vor einem Flug aus Genf bei der Swiss aus dem Verkehr gezogen worden.

Crewmitglieder hatten Stunden vor dem Flug im Mai Alarm geschlagen, wie die Lufthansa-Tochter auf Anfrage mitteilt.

Die Flight Attendants informierten umgehend Vorgesetzte.

Die Swiss habe die Piloten noch im Hotel vor der Abreise zum Flughafen aus dem Einsatz genommen und durch andere ersetzt, teilte sie mit. Die Hinweise der Crewmitglieder seien so konkret gewesen, dass die Airline an der Einsatzfähigkeit der beiden zweifelte.

Legende: Zwei Piloten, die offensichtlich alkoholisiert waren, wollten in Genf den Dienst antreten. Keystone / ENNIO LEANZA

«Die beiden Piloten fliegen seither nicht mehr und die Abklärungen laufen noch», hiess es weiter. «Verstösse gegen unsere Sicherheitsgrundsätze nehmen wir sehr ernst und sie können arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.»

Keine Angaben über Nationalität und Flugdestination

Zuvor hatte das Portal «Aerotelegraph» über den Vorfall berichtet. Swiss macht aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben über die Nationalität der Piloten oder wo der Flug aus Genf hingehen sollte.