Türkischer Minister in Schweiz

Das Hotel Hilton in Zürich-Opfikon hat die öffentliche Veranstaltung des türkischen Aussenministers Mevlüt Çavuşoğlu vom kommenden Sonntag abgesagt:

« Wir haben die Veranstaltung abgesagt, weil der Veranstalter nicht garantieren kann, dass die Sicherheit für die Hotelgäste, die Besucher der Veranstaltung und unsere Hotelmitarbeiter gewährleistet ist. » Alexej Lintchuc

Hilton-Eventmanager

Der Eventmanager des Hotels, Alexej Lintchuk, bestätigte die Recherchen von «Schweiz Aktuell».

Zürcher Regierung befürchtet Demonstrationen

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat die neuste Entwicklung zur Kenntnis genommen, will sie aber nicht kommentieren. Die Kantonsregierung will zuerst einen auf einen Bescheid des Bundes abwarten.

An diesen hatte die Kantonsregierung am Mittwoch einen dringenden Appell gerichtet, er solle Çavuşoğlus Auftritt untersagen, weil mit massiven Kundgebungen zu rechnen sei und auch ein grosses Polizeiaufgebot nicht sicherstellen könne, dass die Veranstaltung ruhig über die Bühne gehe.

Bern will sich bald äussern

Der Bund analysiert derzeit die Situation mit den zuständigen Stellen und will sich in Kürze dazu äussern. Offen ist, ob sich der Bund in die Sache einmischen wird und den Auftritt des türkischen Aussenministers grundsätzlich untersagen wird.

Ob das geplante Treffen zwischen dem türkischen Aussenminister und den türkischen Generalkonsulen der Schweiz und Österreichs nach der Absage der Veranstaltung im Hilton dennoch stattfindet, war bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Ebenso wenig ist bekannt, ob das Diplomatentreffen im Hotel in Opfikon über die Bühne geht.